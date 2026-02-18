「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

以上海話拍攝的電影「菜肉餛飩」於2025年底到2026年初在中國上映，內容描繪上海獨居老人的感情需要，其中取景地也在知名的國際飯店。作者金瑩與國際飯店內的電影海報廣告。(中央社)

在快速高齡化的中國，近期陸續有「菜肉餛飩」、「翠湖」等以老年人感情世界為主題的電影上映。不少觀眾看完電影後和另一半討論：不管誰先走，另外一個人怎麼辦？

「菜肉餛飩」是上海人的家常小吃，也是很多人跟著父母學會的第一道菜。這樣樸素的菜名，同時也是一篇小說和一部電影的名字。電影以滬語拍攝，內容有上海人熟悉的地景和生活方式，得到本地人高度認同。根據中國電影報，上海觀眾貢獻了該片票房9成。

金瑩是「菜肉餛飩」小說作者及電影編劇，接受中央社採訪就約在國際飯店。電影裡，主角老汪和一群在人民公園相親角初次認識的朋友來到這裡喝咖啡，他原本是要為兒子相親，沒想到喪偶兩年的他，卻為自己找到了一個伴。其中的困惑、掙扎與雀躍，牽動著觀眾的心。

寫這樣一個故事，緣起於2012年。當時金瑩正拍攝獨居老人 的紀錄片，而同事在拍攝人民公園的相親角。從同事拍攝的影片裡，她發現有長輩連續10年每週或每月都來相親角，顯然這個地方有吸引他之處，「我就想，這些老人常常來，會不會有感情？」

當時還有新聞是上海有獨居老人死亡，死了3、5天後才被發現。甚至浦東還有個老人死了兩年，因為鄰居請工人修冷氣機，工人在窗戶外看見老人倒地才發現的。死者60歲出頭，年紀並不算很大，據說也有子女，但不常聯繫。

這些激發了金瑩的好奇心。透過紀錄片調查發現，很多出事的都是60多歲的「年輕老人」，親友沒想到他們會出事，以為就是出門遠遊所以很久未見，他們算是處於被關懷的真空地帶；不像70、80歲的老人，居委會可能會派志工關心一下。

2024年，中國60歲以上人口的比重是23%；但在上海，以戶籍人口來看，這個占比是37%。

在「菜肉餛飩」裡，這些還在餐廳喝茶喝咖啡、在舞廳跳舞、還相當有活力也有情感需要的男男女女，正是一群60多歲的年輕老人。

以上海話拍攝的電影「菜肉餛飩」於2025年底到2026年初在中國上映，內容描繪上海獨居老人的愛情，展現上海人熟悉的生活場景。圖為原著小說。(中央社)

金瑩拍紀錄片時，認識一對一起搭伙過日子的老人，男女雙方分別喪偶、小孩都住在國外。她一開始問老太太「你們倆有感情嗎？」對方說，「你不要瞎說，我們只是互相照顧」。

但是到後來，老太太不但趁著攝影機在時，問老爺爺萬一她出事是否願意照顧她，還因為對金瑩有信任感了，願意分享一些心情，說他倆「怎麼可能沒有感情」，這讓金瑩對老年人的情感需求有更多認識。

電影中，老汪的太太過世後他老出現幻覺，覺得妻子還在身邊，甚至不時與她對話、討論。亡妻其實是老汪的另一個自己，是一個約束自己的力量。他覺得兒子都還不想結婚，自己倒先談起戀愛來了，這樣好像不應該。但到最後，他願意直面自己內心的孤單和害怕。

金瑩的朋友裡，特別是55歲以上的，看過電影或小說後，最大的感觸都是：夫妻中，先走的那個人是幸福的，留下來的人反而很痛苦。他們看完電影後會跟另一半討論，不管誰先走，另一個人怎麼辦？

也有觀眾認為，或早或晚都會和摯愛分離，那麼不妨趁現在兩人都活著時，彼此過得再好一點。

從非虛構的紀錄片拍攝，到虛構的小說創作，金瑩沒有感受到什麼衝突。紀錄片給了她觀察社會上各種人物的能力，小說則讓她用更自由的形式去表現主人公的內心世界。

她和已故的中國第五代導演、編劇彭小蓮是忘年之交。彭小蓮也寫小說、也愛紀錄片，對金瑩創作有很大影響，她形容：「彭小蓮的小說有很強的電影感，她的電影又很像小說」。而「菜肉餛飩」也是一篇很有畫面感的小說。

2019年6月，彭小蓮病逝。一個月後，金瑩趁著肺炎休養的「空檔」，寫出「菜肉餛飩」，幾乎一稿就完成，十分順利。「朋友問，是不是有種感覺，彭小蓮握著你的手在寫」？

金瑩在日後懷念彭小蓮的文章中寫道：「她所堅持的創作風格，如果我能學到一點皮毛，甚至如果能沿著她的路，做出一些成果，將會是我無比自豪的事」。

創作路上的不同滋養，加上現實裡的獨居老人故事，烹煮出這一碗別有滋味的「菜肉餛飩」。金瑩說，她希望透過這樣接地氣的生活化電影，向1949年之前的老上海電影如「太太萬歲」、「烏鴉與麻雀」致敬。