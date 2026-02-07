罹患帕金森氏症仍每天畫18小時 程延平揮灑山水禪意

我的頻道

記者何定照／即時報導
藝術家程延平（右）與李再鈐彼此惺惺相惜，心有靈犀。（記者何定照／攝影）
藝術家程延平（右）與李再鈐彼此惺惺相惜，心有靈犀。（記者何定照／攝影）

曾創辦「全人實驗中學」的藝術家程延平隱居竹子湖近20年，2020年被診斷出帕金森氏症，仍奮力創作不輟，2024年開始創作14.4公尺長的當代水墨。陽明山國家公園管理處年度「藝術家進駐計畫」特邀他在陽明書屋舉辦畫展，讓藝術家筆下宇宙與窗外天地對應。

75歲的程延平出身書香世家，6歲立志當畫家，師承台灣現代繪畫導師之一李仲生。1995年他創辦華人社會第一所反體制的實驗中學「全人」，並擔任首屆校長，學生暱稱他「老鬍子」，深獲好評。

20年前程延平開始隱居，從事當代水墨創作，一手好字也常受邀為各界揮毫，食養山房、優人神鼓、無垢舞蹈劇場「觀」等作品書法都出自他手。在藝術領域外，程延平也擅插花、茶藝、設計等，並持續關懷教育。

確診帕金森氏症患者後，程延平除積極接受治療，也更加努力創作，一天創作時間高達18小時。永和耕莘醫院神經內科醫師方識欽指出，這是因程延平的多巴胺都集中大腦前額葉，所以活力無窮。

2024年起，程延平更不畏病體，開始創作14.4米的大畫，將長年浸潤山林、體悟自然的深刻感受，轉化為一系列氣勢磅礴的大幅潑墨創作。這些作品並非傳統山水畫，而是透過潑墨、渲染等技法，將他心中對自然景觀的抽象感受具象化，不僅捕捉了山嵐雲影的瞬息萬變，更蘊含了他對生命與環境的深刻對話，引領觀者進入結合東方哲學與現代藝術語彙的獨特水墨世界。

陽明山國家公園管理處長年致力於生態保育與人文藝術的結合，從媒體報導發現程延平長年在山中創作後，邀請他在陽明書屋大忠館3樓舉辦畫展，展名為「山色無盡——程延平水墨現場」。

展覽開幕當天，程延平的藝術家好友都到場祝賀。甫獲國家文藝獎的98歲藝術家李再鈐笑說，他與程延平失聯近40年，月前才因同看無垢演出重逢，還是很談得來，分住陽明山前後端的兩人於是常相約聊天、泡溫泉，其樂融融。

兩人相差13歲，會相識是因1985年李再鈐雕塑「低限的無限」遭指如紅星，被當時台北市立美術館漆成銀白事件。李再鈐說，一回時任文建會主委陳奇祿赴法，時在法國的程延平召集包括李再鈐兒子在內的留法學生，共同向陳奇祿提出抗議書，兒子於是寫信告訴他此事，他才知道這位富正義感的年輕人。

李再鈐表示，後來程延平返台開展覽，他也去看，彼此說好再聯絡，之後卻再也找不到程延平。直到日前他去看無垢演出，聽到旁人提及「程延平」名字，這才重會失聯多年友人，只是「他不認得我，我也不認得他」。

看待程延平這回創作，李再鈐說，藝術很多元，創作也應該很自由，很多人堅持說自己一定要有什麼風格，但他認為有風格就死定了，因為永遠會被自己的風格卡住。程延平在旁也會心反諷「這是胸有成竹」。

李再鈐說，藝術應該很自由，隨著年齡前進做不同創作，藝術家就該畫自己的、畫自己喜歡的畫。如果因為買家指定而畫什麼，那就變成藝術商業畫、藝術商品畫，藝術也就變得沒有生命，「那就完蛋了」。

「藝術要有生命，藝術家要把自己的創作當作一種信仰。」李再鈐說，崇高的藝術就該這樣，必須表現出一種思想，不是商品買賣。觀賞藝術則沒有好壞與對錯問題，只看自己喜不喜歡，「我喜歡程延平的作品！」他指出，程延平許多作品深富禪意。

陽明山國家管理處表示，程延平以堅韌的意志力克服身體限制，將身體的不安轉化為創作能量，看似恣意揮灑的潑墨線條，都是生命力頑強展現的結晶，每幅作品可說都是用意志力與畫布對話的證明，綻放出與帕金森氏症抗衡下完成的生命篇章。觀者體會到程延平不向命運低頭的創作精神，將能喚起更深層次的感動與啟發。

「山色無盡——程延平水墨現場」特展即日起展至3月15日。

藝術家程延平將長年浸潤山林、體悟自然的深刻感受，轉化為一系列氣勢磅礴的大幅潑墨。...
藝術家程延平將長年浸潤山林、體悟自然的深刻感受，轉化為一系列氣勢磅礴的大幅潑墨。（記者何定照／攝影）
藝術家程延平（右）與李再鈐因「低限的無限」事件相識，彼此惺惺相惜。（記者何定照／...
藝術家程延平（右）與李再鈐因「低限的無限」事件相識，彼此惺惺相惜。（記者何定照／攝影）
藝術家李再鈐（右）、霍剛都與程延平相識多年，前來畫展。（記者何定照／攝影）
藝術家李再鈐（右）、霍剛都與程延平相識多年，前來畫展。（記者何定照／攝影）
藝術家程延平2024年開始創作14.4公尺長的當代水墨，李再鈐認為深富禪意。（記...
藝術家程延平2024年開始創作14.4公尺長的當代水墨，李再鈐認為深富禪意。（記者何定照／攝影）
藝術家程延平書法也很精采，常受邀揮毫。（記者何定照／攝影）
藝術家程延平書法也很精采，常受邀揮毫。（記者何定照／攝影）
藝術家程延平2020年被診斷出帕金森氏症，仍奮力創作不輟。（記者何定照／攝影）
藝術家程延平2020年被診斷出帕金森氏症，仍奮力創作不輟。（記者何定照／攝影）

