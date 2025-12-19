結合自身醫學背景 台插畫家用畫筆登上「刺胳針」封面

一名來自台灣、擁有醫師背景的插畫家作品登上「刺胳針」的封面，透過色彩和創意，讓嚴肅的醫學世界多點趣味。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

國際頂尖醫學期刊「刺胳針 」給人滿滿學術印象，然而對於來自台灣、擁有醫師背景的插畫家Emma Cheng，卻是用畫筆登上「刺胳針」封面，透過色彩和創意讓嚴肅的醫學世界多點趣味。

說到「刺胳針」（The Lancet），多數人的第一反應大概是嚴肅、學術、英文論文，離生活有點遠。「刺胳針」創刊於1823年，過去200多年來陸續發展成涵蓋不同領域的系列性期刊，包括綜合性週刊（Weekly Lancet）、神經學期刊（The Lancet Neurology）、腫瘤學期刊（The Lancet Oncology）及傳染病期刊（The Lancet Infectious Diseases）等。

插畫家鄭光婷現在以Emma Cheng身分為人所知。時間轉回到今年12月初，Emma開心在社群放送拿下「刺胳針」封面好消息，直呼「不可思議，我現在很興奮」。

睜著大眼彷彿在用力觀察的「眼球人」，畫面一轉出現閒適在被窩中看書的「大腦人」，Emma的作品就像用色鉛筆慢慢磨出來的小宇宙，結合其醫學背景，這些角色不只是可愛而已，而是把身體、感官和情緒都變成主角，構成一個有點怪、有點呆的世界，讓人忍不住會心一笑。

Emma的插畫風格帶著一種獨特俏皮感，在柔和的色彩與色鉛筆筆觸背後，雖然現在主要以電繪創作，每一筆仍然專業又細膩，像是在嚴謹與童趣之間找到平衡。

▲ 影片來源：Facebook＠Emma Cheng Medical Art（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這次Emma同時獲選2個不同領域的封面，評選過程都要和多名藝術家競爭，最後脫穎而出。她告訴中央社記者，當下的心情「滿高興的」。

她坦言在醫學生與醫師時期，從來沒有想過有一天會和「刺胳針」扯上關係。「我不是學術性格，覺得那應該跟我無緣。」反而是在轉行當插畫家後，知道「刺胳針」會找藝術家畫封面，才第一次覺得「哇，如果可以用插畫家的身分合作，好像很酷。」

Emma解釋，「刺胳針」的封面創作採邀稿制，期刊會主動邀請藝術家參與，再從多名創作者中選出最終作品。當然，藝術家也可主動聯絡期刊表達合作意願，「就跟他們說，希望你們可以考慮我。」但她沒想到今年聯絡、今年就收到邀請。

她也提到，台灣對插畫的想像多半停留在角色或繪本，但在國外，插畫的應用其實非常多元，插畫生態的不同也反映在產業結構與合作方式上。例如在與「紐約時報 」合作過程中，會由藝術總監直接與藝術家溝通，「等於是同行在對話」，創作討論相對順暢；相較之下，台灣多半由非藝術相關領域的專案經理或窗口居中協調，文化與工作方式仍有差異。

談到轉行過程中的不安，她很誠實地說，一直都會自我懷疑。「怎麼可能不懷疑？」以前還年輕，對社會及未來的想像有限，真正踏上旅程後，慢慢感受到其實也沒有那麼可怕，即使現在，她仍然會在創作細節中反覆糾結，只是已經比較懂得如何與這種狀態相處，「自我懷疑可能是一輩子的事，學會跟它共存，反而也是創作的一部分。」

歲末年終之際，她用「爆炸性戲劇化」來總結今年一路走來，包括加入插畫經紀公司，期待對方可以找到什麼有趣的案子；與英國遊戲雜誌合作，不但成功談到理想條件，還嘗試了一直想畫的風格與主題。從醫師到插畫家，從讀者到成為「刺胳針」封面的創作者，在Emma看來，這條路沒有標準答案。