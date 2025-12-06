60歲開書店 元宇宙時代背水一戰 允晨廖志峰：這是我命中注定的書店

允晨發行人廖志峰在經營出版社卅多年、自己邁入60歲之後，決定開一家書店「背水一戰」。（記者陳宛茜／攝影）

台灣大稻埕新書店「民樂書坊」的咖啡 吧台上，擺著一尊二宮金次郎雕像。這位日本 思想家揹著書簍、手裡拿書邊走邊讀的身影，是日本各級學校中最常出現的雕像。創辦民樂書坊的允晨文化發行人廖志峰，在獨立書店「青康藏書房」收攤後，從店主手中繼承了這座雕像。青康藏書房開店前，廖志峰曾力勸好友「千萬不要開書店」，沒想到如今卻換成他決定「重蹈覆轍」、接下「開書店」這個重任。

「我是背水一戰，想知道出版未來還有沒有路。」上月陸續傳來淡水有河書店、政大書城花蓮店等知名書店收攤的消息，日本甚至有新書標題就叫「2028書店從街頭消失」。廖志峰卻在經營出版社30多年、自己邁入60歲之後，決定開一家書店「背水一戰」。

「很多允晨的作家告訴我，在書店找不到他們出的書。」允晨文化創辦逾40年，以人文類書籍聞名，出版白先勇、余英時等大師作品，近年卻開始面臨新書無法在書店上架曝光的危機。「我希望讓允晨的書有更好的接觸面。」廖志峰萌生開書店的想法，完整陳列允晨所有出版的書籍，還能讓作者和讀者面對面交流，「允晨累積了40年的讀者和作家，我希望做一個平台，讓讀者和作家有機會看見彼此。」

面對資訊爆炸、新舊交替迅速的數位時代，廖志峰坦言感到困惑徬徨，常懷疑「我為什麼要這麼辛苦做出版」？他左思右想，決定不選擇放棄，而是走到第一線，開一間書店直接面對讀者。他帶著允晨出版社從南京東路的高樓搬進老街的街屋，前棟是有咖啡吧檯的書店、後棟就是出版社辦公室。他希望同事不只在後台「悶著頭」編書，也能來到前台喝杯咖啡和讀者交流。

民樂書坊不僅放允晨出版的書，連譯本的原文書也一一擺出，呈現允晨40年的歷史軌跡。他也將平台分享給同業，跟印刻、玉山社、心靈工坊、聯合文學等出版社談合作。

「我如果不開書店，允晨就沒有路了。」廖志峰表示，他想透過民樂書坊「知道新世代的讀者在想什麼？允晨還可以為這個時代出什麼書？」有了這家讓出版人和讀者面對面交流的書店，「也許我們可以因此開發出不同的題材，也許我們還有機會往下走。」

元宇宙 時代，實體書店還會存在嗎？繼Momo之後，電商酷澎開始跟出版社洽談銷售書籍，香港作家董啟章則直接在網路開設「董富記」，發行電子報、電子書與NFT，跳過出版社和書店，自己在「元宇宙」發行作品。在台灣，一間間書店宣布關門大吉，實體書店在「元宇宙」的地位遭到質疑。

不過在英國，實體書店卻從去年起逆勢成長，連鎖書店水石(Waterstones)書店今年已連開十家新店，實體書的銷量上漲了5%。執行長多恩(James Daunt)分析，年輕人渴望遠離螢幕，「他們想做一些不盯著螢幕、成本相對低廉的事情」，紙本書是最好的選擇。他認為，這個時代的讀者不只想要閱讀，更想跟人一起談論和分享書籍。因此水石書店努力提高書店的吸引力，除了店裡一定要有咖啡館，還要有能為民眾介紹、一起討論書籍的專業店員。

這跟廖志峰開設「民樂書坊」的想法不謀而合。決定開書店之後，廖志峰鎖定書店的地點是大稻埕，「因為大稻埕是『有故事』的地方」，就像書店是個「說故事」的地方。他一眼看中了公園對面的街屋，「我希望書店的客人不管坐在哪個角落閱讀，都能看到公園」。咖啡吧台是民樂書坊的焦點之一，因為他希望這是一個讓讀者和作家可以悠閒交流的空間。他也把老街屋主人留下的老箱子當成連結書店和出版社玄關處的茶几，希望書店和出版社，都能繼續「說故事」給新一代讀者。

成為出版人之前，廖志峰的角色是「賣書人」。大學時代他在當時盛行的書攤打工，一邊顧攤一邊讀書，最後再用打工的薪水向老闆買書。廖志峰回憶，那時的他很內向，但只要有顧客靠過來，他就會開心地介紹書、分享書。許多書因為他的介紹賣得非常好，他也享受賣書的快樂。這份對於傳遞知識的熱情，讓他走向了出版之路。