世界最小「黃金蛇」迎新年 陳逢顯「毫芒雕刻」獻瑞

毫芒雕刻藝術家陳逢顯日前推新作「豐收」，他先雕出1隻獨立的黃金蛇，再以攝氏1100度高溫顯微焊接工法，組合6隻黃金鼠，每隻尺寸僅約0.1公分。（中央社／陳逢顯提供）

台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯迎接蛇年，日前推新作「豐收」，以號稱世界最小的「黃金蛇」呈祥獻瑞。他24日說，以高溫 攝氏1100度，顯微焊接黃金蛇與黃金鼠，耗時半年，失敗數10次。

陳逢顯從事毫芒藝術43年，屢有創新題材作品，每年都會因應節慶，雕刻當年生肖動物作品。他接受中央社記者訪問時表示，日前完成的一組黃金打造「豐收」作品，是世界最小雕刻黃金蛇和6隻黃金小老鼠。

他說，25歲在台灣中央印製廠修版工作，長期以眼力及使用放大鏡，至今眼睛都還沒退化，可看很微小細膩的作品。不過，這件黃金蛇作品，用了6個月的時間打造完成，失敗了數10次，相當不容易。

毫芒雕刻藝術家陳逢顯每年都會因應節慶，雕刻當年生肖動物作品，日前推出新作，尺寸長0.8公分、寬0.3公分、高0.5公分，黃金蛇旁邊還有6隻黃金雕刻的小老鼠，象徵豐收。（中央社／陳逢顯提供）

陳逢顯表示，以細針及小刀子細膩雕刻黃金，並以細小鑷子夾住黃金素材，若不留神，細膩的黃金就彈跳出工作檯。他先雕出1隻獨立的蛇，再以攝氏1100度高溫顯微焊接工法，組合6隻老鼠，取名「豐收」，盼台灣能走上豐收興旺的1年。

這件黃金蛇作品，呈現誇大張嘴表情；陳逢顯表示，尺寸長0.8公分、寬0.3公分、高0.5公分，整條蛇自然彎曲有吉祥如意神態，昂揚的口腔，2顆堅硬的大牙，代表黃金蛇的精神。

蛇的旁邊還有6隻黃金雕刻的小老鼠，象徵豐收。每隻小老鼠的尺寸只有0.1公分許，須透過高倍放大鏡觀看，才能一窺全貌。目前，作品展示在陳逢顯毫芒雕刻博物館 ，館內還有各類米雕、微小書、磚雕等作品。