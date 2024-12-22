獲台灣獎助金人數全球第一 印度14人將赴台研究

外交部2025年度「台灣獎助金」得主揭曉，印度共有14人獲選，人數在全球排名第一。圖為參加頒獎儀式的部分獲選者。（中央社）

外交部2025年度「台灣獎助金」得主揭曉，印度 共有包括大學教授、研究員、博士生在內的14人獲選，人數在全球排名第一，這些獲獎者2025年1月起將陸續前往台灣，進行3到12個月的研究。

2025年度外交部「台灣獎助金」受獎候選人名單出爐，候選人取得台灣大學校院或學術機構「駐點研究同意函」後，即可正式成為台灣獎助金受獎學人。

這次有包括德國 、印尼、義大利 、日本、美國、紐西蘭在內的41個國家或地區，共125人獲選。其中，印度有14人獲獎，是全球最多。

駐印度代表葛葆萱表示，過去每年印度獲得台灣獎助金的，大約是5到7人，今年一口氣增加到14人，這個現象代表的意義重大，因為這顯示台灣對印度的重視，「很期待這些人到台灣，對促進台灣與印度各方面的交流，能有很大的幫助。」

曾任記者，現為印度「國家領導力學院」（National School of Leadership）博士生的烏帕迪雅耶（Venus Upadhayaya）認為，2025年將是重要、史無前例的一年，世界上將會發生很多新的事物，且全球政治的焦點將再次集中於印太地區，所以那將會是到台灣的好時機。

去年才剛造訪台灣的印度「戰略安全議題研究中心」（NatStrat）資深研究員夏瑪（Raj Kumar Sharma）提到，台灣是個很棒的國家，是亞洲之心，所以他感覺很棒、很期待。