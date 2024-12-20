創投教父王伯元 奠定台灣科技島推手

中磊創辦人王伯元1989年回台之後，轉做創投，為台灣科技業找來資金。(本報資料照片)

台積電 創辦人張忠謀 上周舉行新書發表會，當天中磊科技創辦人王伯元一貫黑西裝、紅領帶，笑逐顏開地走進會場、低調與會。談起台灣第一批科技創業先鋒，總統府前資政李國鼎、行政院前院長孫運璿和張忠謀，是大眾朗朗上口；不過，有些幕後英雄是大眾所不認識，王伯元就是其一。

同為科技人 結識張忠謀半世紀

「在台灣，我大概是張先生認識最久的人。」王伯元笑著說，兩人早在1976年就認識，「那時候我在IBM做事，回台參加國建會、近代工程技術研討會。」同一年，張忠謀應邀來台演講，正是這次的演講，讓時任政務委員的李國鼎積極邀請張忠謀來台推動半導體產業，也讓張忠謀、王伯元兩個在美國工作的科技人愈來愈熟，經常一起吃飯。

「有一次我去紐約找他吃飯，他那時在Trump Tower 48樓。那一天，不知道為什麼突然火警警鈴響起來了，我們兩個一路從48樓走下來，樓梯間都黑黑的，走到一樓，才發現那居然是個False alarm（吿警誤報）。」這段三、四十年前的往事，王伯元回憶起來，自己也是笑個不停，彷彿這件事情如同昨天發生一般，如此清晰。

而後，兩個人陸續在80年代回台。中間的關鍵仍是李國鼎。李國鼎明白，科技一定會改變世界，而半導體是科技進步關鍵。當時，李國鼎找來張忠謀為台灣的半導體發展謀畫，商業模式、企業經營都有張忠謀來主持、擬定。

但是，錢從哪裡來呢？40年前，大眾很難想像科技會主宰未來世界，更沒有人聽過半導體，不只政府人士對投資 台積電保留意見，民間企業更沒有人看好台積電，不只台灣本土企業不挺，張忠謀一連寫了十幾封信給國際機構，包括英特爾等，都沒有人要投資，到處吃閉門羹，只有荷蘭的飛利浦願意投資台積電。

李國鼎號召 回台引進創投機制

於是，當李國鼎去矽谷參觀時，他認真研究起這些科技公司背後的資金來源。「他發現，每個科技公司背後都有創投，這些創投是非常早期就投資高科技公司，幫了這些公司一把。」資深產業人士說，李國鼎認為，一定要將創投機制引進台灣，「台灣要發展科技產業，就不能靠政府，一定要靠民間。」因著李國鼎的號召，王伯元決定回來台灣投身創投領域。

當時的台灣半導體產業，前有張忠謀領軍，為台積電奠定「晶圓代工」商業模式，後有王伯元這一批人投入創投，為台灣科技業找來資金。有了技術、資金，也才奠定台灣科技業40年的發展榮景。

說起來，王伯元最早讀的是物理，1965年他到美國留學時，拿的是卡內基美隆大學物理博士，但畢業後，他進入IBM工作20年，做的是研發工程師、策略規畫；1989年回台之後，他轉做創投，管理不同基金、做不同投資，同時也做產業顧問，不僅擔任了兩屆創投公會理事長，更與亞洲各國創投組織創辦「亞洲創業投資聯盟」，促成亞太地區創投業交流，在台灣創投圈可說是教父級的存在。

有趣的是，他1992年在台灣成立了一家科技公司中磊，不過，中磊做的不是半導體，而是無線網通設備，是亞洲第一家生產嵌入式網路服務器的公司，工廠設立一路從台灣、中國大陸，走向菲律賓、印度，未來也要前進北美設廠，現已是全球電信領域裡不可或缺的通訊設備商。

看華為新機 「台灣優勢剩3年」

王伯元也相當關注全球時局，川普1.0時代，美中貿易戰讓大陸開始積極發展半導體。「兩年前，台灣半導體生產比大陸領先五年、設計領先三年。但我看到華為的Mate 70出來後，我認為，台灣半導體生產大概只領先大陸三年，而設計也大概只領先大陸一年。」

對於即將迎來的川普2.0時代，王伯元也認為，「美中衝突可能更加厲害，台灣要小心點。」他感嘆地說到，自己出生在二戰時代，「我是抗戰時候生的，我經歷過戰爭，打仗是非常痛苦的。」

陪伴台灣科技產業走過40年歷史，王伯元對於台灣的科技發展戮力以赴，40年過去了，台灣科技島的名號在全球已然擁有一席之地，然而，面臨地緣政治風險高漲，他也期許台灣科技產業能夠繼續成長茁壯，在衝突的局勢中穩健前行。