黃弘舜塗鴉溝仔尾 花蓮舊街區處處有驚喜

黃弘舜是返鄉青年，與朋友發起溝仔尾塗鴉活動，為花蓮的舊街區注入年輕活力，活動約80名藝術家，在他的店面地下室留下自己的簽名。(記者王思慧／攝影)

花蓮青年黃弘舜與朋友發起塗鴉活動活化溝仔尾，還邀請國外藝術家加入，誕生約50幅各有特色的圖樣，讓舊街區有了生氣與活力。

花蓮市自由街溝仔尾是上一代的市區商圈，10年前縣府拆除後鋪花崗石，舊街道與溪流已不復見，商圈轉移到金三角商圈，逐漸沒落。

29歲的黃弘舜有溝仔尾童年回憶與情感，大學畢業後回溝仔尾開餐廳，卻遭逢0403地震 ，生活變差卻使他開始思考如何活化地方。

因緣際會下接觸社區營造，黃弘舜決定藉塗鴉帶領人們走進巷弄。他表示，和友人親自走訪說明塗鴉創作活動的意義，雖多被拒絕仍不氣餒，每家跑了4、5趟，居民才同意。

來自德國 的Manuel Gerullis聽聞花蓮溝仔尾的大型街頭創作，可跟居民面對面，且有官方支持，專程來台觀摩，發現居民還主動提供梯子與食物，他也坐下來與大家分享街頭文化的經驗與故事。

黃弘舜說，公部門支持很重要，活動不只塗鴉，還有地下Hip-Hop派對、DJ用音樂對話交流、滑板賽事、街舞表演、講座與工作坊等，是很完整的地方創生。

如今溝仔尾街道不時可發現驚喜，忠孝街的停車場有兩面高約3層樓的牆面，各由10多人創作，不同風格的塗鴉引人注目。

黃弘舜說，塗鴉需要空曠、大牆面的地方，花蓮港港務公司周邊、吉安鄉菸廠等都具備創作條件，未來有機會將集結更多人與經費，繼續促成塗鴉創作。