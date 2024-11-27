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張忠謀接受雜誌專訪：寫自傳常掉淚 彷彿重新活一遍

記者簡永祥／台北即時報導
台積電創辦人張忠謀自傳下冊訂本月29日上架。張忠謀自序同時曝光，他表示，非常慶幸1985年自美國來台灣，並讓他創造了台積電。(天下文化提供)
台積電創辦人張忠謀自傳下冊訂本月29日上架。張忠謀自序同時曝光，他表示，非常慶幸1985年自美國來台灣，並讓他創造了台積電。(天下文化提供)

台積電創辦人張忠謀，自2018 年退休後筆耕不輟，歷時六年，自傳下冊終於問世，並訂本月29日上架。近來，張忠謀接受《遠見雜誌》獨家專訪，暢談《張忠謀自傳》寫作歷程、業界秘辛與台積電創辦歷程。張忠謀受訪時說：「寫自傳常掉淚，我彷彿重新活過一遍！」

將近 30 萬字的上、下冊全集，張忠謀 2018 年退休後即動筆，卻因疫情與健康因素而寫寫停停，花了六年，才在 93 歲高齡，成就近 20 萬字、涵蓋 54 年歲月的下冊巨作。而距離1998 年的自傳上冊，已相隔26 年。

張忠謀飽讀中西經典，鍾愛《紅樓夢》、熟讀海明威。隨著《張忠謀自傳》全集的推出，這位曾經的文藝少年，不僅在中年完成了科技夢，也在晚年一圓文學夢。

張忠謀在自序中表明「此書是我的自傳，不是台積電歷史」，然而，翹首以待的讀者中，不乏科技大老與各界領袖，都想透過張忠謀自傳中的「第一視角」，重回台積電、乃至於全球半導體產業的歷史現場。

張忠謀重新鋪墊一幕幕人生往事，大致分為三大階段：首先，是他在半導體大廠德儀的25年，也是他經理人的養成階段；第二，是短短三年 的工研院院長生涯；第三，當然就是台積電，「我一生最重要也最成功的工作」，這部占了近三分之二篇幅。

台灣科技政策掌舵者與半導體開路先鋒，例如李國鼎、孫運璿、方賢齊、潘文淵、胡定華、史欽泰及曾繁城等人，也在張忠謀筆下依序出場，帶讀者回到「護國神山」的造山運動起點。

張忠謀自傳中最珍貴的，就是上述占據半部全球半導體史的名字們，如何與張忠謀的生命經驗互相輝映，箇中不少軼聞趣事，都是首度揭密。例如，1976 年對他具有職涯上「分水嶺」的意義，也是他與台灣關係的真正開始。

張忠謀提到兩次「與命運的約會」，第一次是到位於德州的半導體大廠「德儀」任職，第二次是到台灣來，「原本我以為約會的地點是工研院，沒想到在台積電。」他表示若那個時候是德儀CEO，一定會在台積電募資時就投資，取替飛利浦成為台積大股東。如此一來，或許台積電就成為「德積電」。

張忠謀 台積電 退休

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