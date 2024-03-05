現存最大「乾隆玉璽」皇太極時期製作 4月香港拍賣

清初白玉交龍鈕「乾隆御筆」寶璽，為現存世上最碩大白玉寶璽之一。（中通社）

清初白玉交龍鈕「乾隆御筆」寶璽，是世上現存尺寸最大的乾隆白玉寶璽之一，將於4月初登上香港 蘇富比春季拍賣 會的展台。

該寶璽印章面尺寸為12.5平方釐米，約有成年人兩隻手一樣大，高9.2釐米，拍賣估價7000萬至9000萬港元（約894萬到1150萬美美元）。

這樣一方寶璽，是如何兜兜轉轉來到香港的？又有著怎樣的文化故事？

晚清時期，由於歷史因素，清宮內曾流出眾多乾隆重器至世界各地，或被珍藏，或未見天日。蘇富比中國藝術品部亞洲區主管王晰博說，寶璽早期由巴黎吉美國立亞洲藝術博物館 創辦人艾米爾·吉美收藏。艾米爾·吉美最早收藏的藝術品中，涵蓋許多亞洲藝術藏品；其後，法國羅浮宮亦將大量亞洲藝術藏品轉移到了吉美博物館。

這方寶璽，就是吉美的舊藏之一，後來交由香港蘇富比進行拍賣。2008年，香港蘇富比便曾拍賣過該寶璽，拍出6338萬港元。現今時隔16年，寶璽終於再臨香港拍賣場。

作為中國歷史上的知名皇帝，乾隆一生喜刻印章，且熱衷於收藏書畫等藝術品。據《乾隆寶藪》記載，乾隆一生擁有的璽印足有1800多枚。而白玉交龍鈕「乾隆御筆」寶璽，則以其體積碩大聞名。王晰博說，這是目前市面上及公私立博物館中，現存最大的一枚乾隆寶璽。

「採用那麼潔白的玉質材料來做寶璽，而且尺寸也那麼大，是非常難得的。」王晰博指，寶璽玉質瑩潤柔白，其上的「交龍鈕」是由兩條龍相互交錯形成，風格十分貼近現存於故宮博物館裡的兩枚皇太極時期的交龍鈕，即清代早期風格。

他續指，這件玉璽的風格十分有趣，應當是乾隆皇帝用自皇太極時期家傳的寶璽，根據自身特殊場合的一些需求，命清宮造辦處改刻而成。

寶璽印面處，以陽文（表面凸起的文字）篆刻「乾隆御筆」四字；寶璽本身是皇太極時期製作，亦體現出了滿漢之間的聯繫。無論從歷史角度，還是藝術角度，都有很高的水平，別具意義。

其實，許多乾隆重器，都曾在香港進行過或即將進行拍賣。

乾隆御製「鑑古席珍」君臣冊，亦將於今年4月現身蘇富比春季拍賣。君臣冊內，有乾隆親手書寫的「朗照」二字，「朗照」對頁，則是著名義大利傅教士郎世寧畫出的乾隆彩色肖像。

「這本君臣冊曾是20世紀法國前總統杜美的珍藏，曾於巴黎被拍賣，直到2007年，香港蘇富比才有幸把它爭了回來。」蘇富比亞洲區中國藝術品部副主席李佳說。