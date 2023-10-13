紐約「齊唱Part 8：潮浪之間」 首度聚焦台灣及亞洲當代藝術
紐約一項聚焦亞洲與太平洋島嶼的藝術展近期登場，5名台灣女性藝術家跳脫框架，創作視野拓展到人類與世界共存等層面，策展人認為這種轉變值得台灣藝術史仔細書寫。
在文化部支持、台灣策展人柯念璞策畫下，紐約藝文機構布魯克林鐵路（The Brooklyn Rail）7日起在布魯克林工業城（Industry City）舉辦「齊唱Part 8：潮浪之間」（Singing in Unison, Part 8: Between Waves）亞洲及太平洋島嶼藝術家聯展，預定展至明年1月12日。
這是鐵路策展計畫（Rail Curatorial Projects）首度聚焦台灣及亞洲當代藝術，共展出17名藝術家作品，包括來自台灣的張恩滿、劉玗、陳瀅如、蘇郁心和王虹凱。
柯念璞今天在展場受訪時說，早期台灣女性創作側重女性身體表現，當代台灣女性藝術家的關懷更廣泛，拓展到人類與世界共存、物種間不同理解、台灣與其他島嶼連結，如此轉變非常重要，但台灣藝術史還沒有好好書寫、認真看待。
出身排灣族的張恩滿以影像、刺繡展現台灣部落面對非洲大蝸牛的態度。這個外來物種是原住民食物一部分，刺繡背面的文獻記載非洲大蝸牛如何在世界傳播，她認為與帝國主義擴張路徑相仿。刺繡特別借用古代航海概念，反映人類航行造成各地物種交換、文化轉化的現象。
劉玗呈現空拍美國西部4州眾多鬼鎮及地理狀態的影片，融合拓荒者、流浪漢、空拍機角色在動畫沙漠營火前的對話，討論對自由的想像，也與台灣隨礦業興衰、廢棄多年的大粗坑聚落遙相呼應。
王虹凱從韓國濟州的風得到靈感，在單一空間中以錄音、攝影、地圖及手冊等形式，以韓國詩人金時鐘回憶1949年從濟州搭船到日本的流亡之旅為主軸，呈現6幕的「音景」。她說，作品雖然關於風，但最根本是呈現人在逃亡、尋找庇護所時想要有什麼社交生活。
這些作品沒有特別彰顯台灣歷史文化，而是展現當代台灣女性藝術家的寬廣視野，從其他地區的歷史回頭看台灣。
柯念璞舉例說：「王虹凱討論金時鐘跟濟州的關係，並非金時鐘與濟州本身，反而是從這回頭看台灣自身文化。這些逃難、迫害的記憶跟台灣非常相通。」
除台灣外，這次展覽還包含菲律賓、馬來西亞、韓國、日本、薩摩亞、紐西蘭等泛亞地區島嶼的藝術家作品。他們以裝置、錄影及聲音作品，展現當代創作者對戰爭歷史、島嶼文化、性別政治、生態主義與跨國洋流文化的探討與視野。
柯念璞想藉此呈現台灣與南島文化的連結，凸顯台灣藝術家全球史觀中的重要性。
她說：「這項展覽不是以國家為單位，而是以島嶼文化為單位。這些藝術家不認可自己是國家代表，只認可自己是在地文化、島嶼的代表，與其他展覽非常不同。以島嶼在地文化為連結，是與台灣歷史緊密扣合的。」
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