紐約「齊唱Part 8：潮浪之間」 首度聚焦台灣及亞洲當代藝術

紐約舉辦「齊唱Part 8：潮浪之間」亞洲及太平洋島嶼藝術家聯展，台灣策展人柯念璞（右起）12日在布魯克林工業城與藝術家王虹凱、張恩滿、劉玗合影。(中央社)

紐約一項聚焦亞洲與太平洋島嶼的藝術展近期登場，5名台灣女性藝術家跳脫框架，創作視野拓展到人類與世界共存等層面，策展人認為這種轉變值得台灣藝術史仔細書寫。

在文化部支持、台灣策展人柯念璞策畫下，紐約藝文機構布魯克林 鐵路（The Brooklyn Rail）7日起在布魯克林工業城（Industry City）舉辦「齊唱Part 8：潮浪之間」（Singing in Unison, Part 8: Between Waves）亞洲及太平洋島嶼藝術家聯展，預定展至明年1月12日。

這是鐵路策展計畫（Rail Curatorial Projects）首度聚焦台灣及亞洲當代藝術，共展出17名藝術家作品，包括來自台灣的張恩滿、劉玗、陳瀅如、蘇郁心和王虹凱。

柯念璞今天在展場受訪時說，早期台灣女性創作側重女性身體表現，當代台灣女性藝術家的關懷更廣泛，拓展到人類與世界共存、物種間不同理解、台灣與其他島嶼連結，如此轉變非常重要，但台灣藝術史還沒有好好書寫、認真看待。

出身排灣族的張恩滿以影像、刺繡展現台灣部落面對非洲大蝸牛的態度。這個外來物種是原住民 食物一部分，刺繡背面的文獻記載非洲大蝸牛如何在世界傳播，她認為與帝國主義擴張路徑相仿。刺繡特別借用古代航海概念，反映人類航行造成各地物種交換、文化轉化的現象。

紐約布魯克林舉辦「齊唱Part 8：潮浪之間」聯展，台灣藝術家張恩滿刺繡作品背面文獻記載非洲大蝸牛如何在世界傳播。(中央社)

劉玗呈現空拍美國西部4州眾多鬼鎮及地理狀態的影片，融合拓荒者、流浪漢、空拍機角色在動畫沙漠營火前的對話，討論對自由的想像，也與台灣隨礦業興衰、廢棄多年的大粗坑聚落遙相呼應。

王虹凱從韓國濟州的風得到靈感，在單一空間中以錄音、攝影、地圖及手冊等形式，以韓國詩人金時鐘回憶1949年從濟州搭船到日本 的流亡之旅為主軸，呈現6幕的「音景」。她說，作品雖然關於風，但最根本是呈現人在逃亡、尋找庇護所時想要有什麼社交生活。

紐約布魯克林舉辦「齊唱Part 8：潮浪之間」聯展，台灣藝術家王虹凱作品中的地圖呈現韓國詩人金時鐘從濟州到日本的逃亡路線，當地洋流及風向。(中央社)

這些作品沒有特別彰顯台灣歷史文化，而是展現當代台灣女性藝術家的寬廣視野，從其他地區的歷史回頭看台灣。

柯念璞舉例說：「王虹凱討論金時鐘跟濟州的關係，並非金時鐘與濟州本身，反而是從這回頭看台灣自身文化。這些逃難、迫害的記憶跟台灣非常相通。」

除台灣外，這次展覽還包含菲律賓、馬來西亞、韓國、日本、薩摩亞、紐西蘭等泛亞地區島嶼的藝術家作品。他們以裝置、錄影及聲音作品，展現當代創作者對戰爭歷史、島嶼文化、性別政治、生態主義與跨國洋流文化的探討與視野。

柯念璞想藉此呈現台灣與南島文化的連結，凸顯台灣藝術家全球史觀中的重要性。

她說：「這項展覽不是以國家為單位，而是以島嶼文化為單位。這些藝術家不認可自己是國家代表，只認可自己是在地文化、島嶼的代表，與其他展覽非常不同。以島嶼在地文化為連結，是與台灣歷史緊密扣合的。」