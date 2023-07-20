「你的特別日訂製書」 用報紙珍藏你專屬的美好時光

聯合知識庫報時光全新企劃「你的特別日訂製書」溫馨上市，以擁有70餘年歷史的《聯合報》頭版為主軸，編纂客製化藏書，這本獨一無二的訂製書，可以犒賞自己、送給家人或摯友，絕對是個讓人驚喜的禮物，訂製書有米棕、紳士藍、磚紅、莫蘭灰4款顏色可供挑選。

一本專屬於你的「時光記憶之書」

什麼樣的禮物最特別，最能打動人心？報時光暖心推出「你的特別日訂製書」，打造專屬個人化的祝福禮，從70餘年歷史的《聯合報》頭版出發，全書將客製指定日與歷史報版串連，分成三大主題〈獨特日子〉、〈文學花園〉與〈歷史印記〉。書中有您指定日期的報紙頭版，知道那時生了哪些事情，並精選時代重要大事與聯合副刊優質文章，打造一本極具個人化特色的記憶之書。適合想在溫馨節慶送出送獨一無二禮物的你，也是喜好台灣歷史文化、對報紙文化者的必備收藏。

〈獨特日子〉挑選1951-2022年《聯合報》的歷史報刊，依客訂指定日挑選出生、童年、青少年至成年階段當日報版，珍藏您最在意的獨特日子。

〈文學花園〉主題，嚴選聯合副刊生日專題優質好文，給你暖陽般的祝福與溫暖。

〈歷史印記〉主題精選具有時代力與影響力的報紙頭版，供你一覽天下大事。

網點復古花磚設計，展現優雅獨特品味

「你的特別日訂製書」將最能代表舊報紙特色的「網點」，結合濃濃台灣味復古花磚，設計出獨特風格的幾何圖騰，並以加工燙印在布面，如雪花般的圖騰繽紛降落於書冊上，時光彷彿凝集於此。帶有樸實溫潤風格的絲光綿／荷蘭布，將書殼完好包裹精裝，堅實硬殼裝幀，永藏不滅的時光記憶。封面共米棕色、磚紅色、莫蘭灰、紳士藍四色可挑選，滿足不同族群喜好與送禮對象需求。

以溫潤優雅的荷蘭布裱硬精裝書，創造獨特經典風雅，米棕色／磚紅色／莫蘭灰／紳士藍四款擇一。以印報網點結合台式花磚設計幾何圖騰，創造出活潑繽紛感。

貼心驚喜小巧思，送禮自用兩相宜

「你的特別日訂製書」依據客戶需求，提供貼心客製化服務，封面精緻印刷的錶貼紙，可依需求印製中文名或英文名；客製祝福頁則獨家精心設計「復古時尚 風」、「幸福人生圓舞曲」、「老派紳士質感生活」等三款樣式，滿足各樣風格喜好，提供更多元化的選擇。

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