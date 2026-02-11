南韓估春節迎19萬中客 韓亞航3月底起擬增開2成赴中航班

南韓首爾光化門附近的遊客。（美聯社資料照）

南韓 文化體育觀光 部及南韓觀光公社預測，在長達9天的春節 黃金周（2月15至23日）期間，訪韓中客有望高達19萬人次，日均按年增加44%；南韓觀光客赴中旅行同樣熱絡；因應旅行需求，韓亞航空宣布3月底起大幅增開2成赴中國航班。

韓聯社11日報導，南韓文體部及觀光公社推算，考慮到部分遊客或提前2周出行以避開高峰期，實際訪韓中客規模有望進一步增加。上述2機構預測，散客在訪韓中客總數中占比可能超過70%。

為配合自由行趨勢，2家機構正與京東、攜程及微信支付等中國平台合作，重點推廣一日遊產品、交通工具折扣券，以及結合冬季活動和春節主題的旅遊產品。

香港經濟日報11日稱，因應訪中需求，韓亞航空11日表示，從夏秋航季3月29日起，將增開赴中航班，每周執飛18條航線、共161架次，較冬春航季增加20%。新航季將開通仁川至成都、仁川至重慶航線，2條航線每日均有航班。仁川至北京航線將從每周17班增至20班；仁川至大連航線在每日上午航班基礎上，每週新增3班下午航班，每周班次增至10班；仁川至天津、南京航線，分別從每周3班和6班均增至7班；仁川至長春航線5月6日起增至每周9班；仁川至延吉航線5月8日起增至每周8班。

韓亞航空表示，中國面向南韓民眾的免簽政策，試行期延長至今年底，且南韓民眾訪中需求持續增加，故決定大幅增開赴中航班。另外，中國團客免簽赴韓政策，亦帶動訪韓需求大增，公司正拓寬在中國銷售管道、加大促銷力度。