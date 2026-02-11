米蘭國際旅遊展登場 台灣2大航空參展推廣觀光成果

我的頻道

中央社／羅馬10日專電
駐米蘭辦事處長林讚南（左）與華航駐義大利分公司總經理董希文（右）於中華航空展區合影。（駐米蘭辦事處提供）
駐米蘭辦事處長林讚南（左）與華航駐義大利分公司總經理董希文（右）於中華航空展區合影。（駐米蘭辦事處提供）

「米蘭國際旅遊展」登場，台灣華航長榮2大航空公司參展，並於現場展示觀光署提供的台灣觀光地圖及多項文宣，向國際旅遊業者及參觀民眾介紹台灣多元文化、美食風景及深度旅遊魅力，展現台灣軟實力。

駐米蘭辦事處發布新聞稿指出，「米蘭國際旅遊展」（BIT 2026）於10至12日在米蘭國際展場舉行，為歐洲重要國際旅遊專業展會之一。

駐米蘭辦事處長林讚南今天赴展場，參訪長榮航空及中華航空展區，實地了解台灣觀光推廣成果與航線布局發展。長榮航空自2022年10月開航米蘭、台北直飛航線後，持續深耕台義航線市場，自2023年起已連續4年參與BIT展會；中華航空則在睽違數年後重返本屆展覽。

駐米蘭辦事處指出，BIT 2026匯聚超過1000家參展商，其中超過39%是來自全球54國的國際展商，展會國際化程度高。

米蘭國際旅遊展今年以「旅遊創造者」（Travel Makers）為核心串聯旅遊產業鏈，規劃6大展區，涵蓋義大利、國際目的地、旅遊專業與營運、住宿與旅宿產業、創新與旅遊科技、交通運輸等領域，並同步辦理多場產業論壇與趨勢交流活動，探討人工智慧應用、數位轉型及未來旅遊發展方向，促進全球觀光產業對話。

駐米蘭辦事處指出，台灣2大航空公司於國際專業旅展同場參展，除展現航線布局與市場經營成果外，也有助強化台灣觀光在國際旅遊市場的能見度，駐處將持續結合航線發展，深化台義及台歐觀光交流，並歡迎國際旅客搭乘「台灣之翼」赴台旅遊，體驗台灣觀光魅力。

米蘭國際旅遊展登場，駐米蘭辦事處長林讚南（右）與長榮駐義分公司總主任薛智中（左）...
米蘭國際旅遊展登場，駐米蘭辦事處長林讚南（右）與長榮駐義分公司總主任薛智中（左）在長榮航空展區合影。（駐米蘭辦事處提供）
中華航空在米蘭國際旅展的展區，現場提供許多台灣觀光文宣，宣傳台灣的軟實力。（駐米...
中華航空在米蘭國際旅展的展區，現場提供許多台灣觀光文宣，宣傳台灣的軟實力。（駐米蘭辦事處提供）

