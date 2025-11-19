華航「動物方城市2主題彩繪機」首航洛杉磯 其他航線也見得到

中華航空「動物方城市2主題彩繪機」首航台北-洛杉磯，機場公司安排水門禮，慶祝全台第一架迪士尼彩繪機啟航。(記者黃仲明／攝影)

中華航 空「動物方城市2主題彩繪機」當地時間19日正式出廠，並於下午首航台北-洛杉磯 ，華航特別舉行首航儀式，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘與華特迪士尼 公司亞太區影業發行及營運負責人徐隆立共同出席與旅客同歡，機場公司也安排水門禮，慶祝全台第一架迪士尼彩繪機啟航。

中華航空下午在桃園國際機場第二航廈D4候機室舉行「動物方城市 2 主題彩繪機」首航儀式，為營造歡樂的氣氛，華航特別在候機室內布置動物方程式2角色玻璃貼、拍貼機及扭蛋機，一旁還準備了以片中角色特徵製作的甜點讓旅客享用。此外，為慶祝首航也準備了印有動物方城市的首航禮給搭機旅客，裡面放置了明信片、精美貼紙組、撲克牌與彩繪機造型氣球。