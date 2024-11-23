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冬天出遊行李很難塞？前空姐分享3地雷：2物直接上機

TVBS新聞網／編輯 樓冠陞 報導
行李箱示意圖。(Photo by unsplash.com/@anniespratt)
行李箱示意圖。(Photo by unsplash.com/@anniespratt)

隨著天氣逐漸轉寒，許多人雖會安排在秋冬季節出國旅遊，但每當整理行李時，總會因為厚重衣物而煩惱不已。對此，英國一名前空姐就分享了旅客整理行李時的「3大地雷」，假設能夠逐一避開，勢必能更有效利用行李箱的空間。

根據「太陽報」報導，英國一名前空姐瑟克里（Saskia Sekhri）近日替某服飾公司拍攝宣傳影片時，特別點出旅客們整理行李最常見的「3大地雷」。她指出，冬季旅行由於衣物體積大且重，易導致托運行李裝不下或超重，甚至得多安排一個行李箱。不過，只要能避開地雷，未來冬季整理行李時勢必能夠省時又省力。

地雷1：冬靴放入行李箱

瑟克里表示，冬靴雖然是許多旅客冬季出遊時的重要裝備，但由於靴子本身的體積龐大，一旦放入行李箱就會爆滿。瑟克里建議，最簡單的方法就是在登機前直接穿上冬靴，如此一來既可減輕行李重量，還能有效清出空間。

地雷2：大衣放入行李箱

與冬靴的概念相同，許多旅客都會在冬季出遊時準備一件大衣，但比起放入行李箱占空間，不如直接在登機時就穿上，甚至還能成為在機上的保暖工具。另外，如果擔心目的地很冷的話，也可以在大衣內加件背心，以免落地後手忙腳亂地急找禦寒衣物。

地雷3：帶過多厚重衣物

旅客們在冬季出遊時，往往都會帶許多的毛衣或禦寒衣物，但此舉恐使行李空間嚴重不足。瑟克里表示，整理行李時因以輕便為主，故像是發熱衣、保暖帽等配件，都是效果不輸毛衣且更為輕便的選擇。

除了上述3大地雷外，瑟克里也補充建議，若真的有需要帶較厚衣物出門，可以試著把毛衣、圍巾放入壓縮袋，藉此減少衣物體積。另外，挑選要穿的衣服時，則建議往單色系或中性色系尋找，同時可先向下榻處詢問是否有燙衣服工具，避免攜帶過多衣服。

冬天出國行李超難塞！前空姐曝「3大地雷」　籲2物直接帶上機

TVBS新聞網

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