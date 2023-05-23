歧視中客風波鬧大 國泰航空2次道歉：3天內公布處理結果

國泰航空被爆歧視非英語乘客的風波。（美聯社）

國泰航空被中國網友爆料，歧視 「不會說英語的乘客」事件持續發燒，繼北京 時間22日晚間發表聲明強調「深表歉意」後，面對越來越多人分享自身不愉快經驗，國泰航空23日中午再次發布道歉聲明，表示已暫停有關空中空服員的飛行任務，即時展開內部調查，並會於三日內公布處理結果。

據國泰航空聲明指出，「就有關旅客在5月21日國泰航班CX987上的經歷，引起大家的廣泛關注，我們再次鄭重道歉。我們高度重視此事件，已第一時間聯繫旅客，進一步了解情況。目前，我們已經暫停有關空中空服員的飛行任務，即時展開內部調查，並會於三日內公布處理結果」。

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聲明並稱，「我們鄭重承諾，對於任何有違規章制度，有悖職業操守的不當言行，一經確認，均會嚴肅處理。感謝社會各界的關注和反饋，我們會認真查找不足，不斷改善國泰航空的服務品質」。

在此之前，有中國網友於社交平台上，分享21日搭乘國泰航空CX987航班由成都飛往香港 ，恰好坐在最後一排空服員準備餐食及休息處聽到的談話。

該網友描述，「國泰航空空乘人員在飛機飛行過程中，不間斷使用英語、粵語抱怨乘客：『If you cannot speak blanket，you cannot have it』（如果他們不會說毛毯的英文， 那他們就不配毛毯）、『Carpet is on the floor』 （地毯是在地上）……」