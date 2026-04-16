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物價超高的舊金山暗藏「19元牛排」高級餐廳 前提是你能找到它

編譯組／綜合報導
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物價高昂的舊金山隱藏著一道19美元的牛排，只是找到它要費一番周折，它位於舊金山市...
物價高昂的舊金山隱藏著一道19美元的牛排，只是找到它要費一番周折，它位於舊金山市立大學海洋大道（Ocean Avenue）校區深處。（取自Pexels）

據紐約郵報（New York Post）報導，在美國最昂貴的餐飲城市之一，一家提供完整高端餐飲體驗的餐廳正以快餐級的價格悄悄供應巴維特牛排、手工義麵和炸蛤蜊；但前提是你能夠找到它。

位於舊金山市立大學（City College of San Francisco）海洋大道（Ocean Avenue）校區深處，有一家名為「Chef′s Table」的學生經營餐廳，其氛圍更像是一家高端品鑑室，而非教室。只是這家店刻意隱蔽，預約名額有限，且現場時常混亂，能找到這裡就成功了一半。

這家餐廳位於Cloud Circle路Smith Hall大樓的Statler Wing翼樓內，與校園內其他餐飲設施毗鄰，這些設施每天總共可接待多達450人。

「這家餐廳的噩夢在於：你該怎麼找到我們？我們既沒有人行道入口，也沒有街道入口，」餐廳指導老師詹森（Christopher Johnson）說，「指示牌極少，沒有停車位，我們簡直位於銀河系的盡頭。」

儘管位置如同迷宮般難以尋覓，食客們仍慕名而來，只為體驗這可能是舊金山餐飲界最超值的享受之一。

「Chef′s Table」每周僅營業四天，每場服務時間僅約90分鐘。雖然菜單風格偏向高端，但價格卻親民。開胃菜通常在4至11美元之間，沙拉12至14美元，大部分主菜價格落在12至19美元區間，除了像19美元的牛腹肉牛排（bavette steak）這樣的明星菜品，幾乎沒有超過14美元的菜品，而且牛腹肉牛排還配有土豆泥、洋薊和蘑菇奇米丘里醬。

客人每天都有可能品嘗到里科塔奶酪餛飩、炸蛤蜊或來自店內糕點坊的麵包。

「我們不以盈利為目的，」該系主任拉德（Jennifer Rudd）說，「進門的每一種食材都服務於學生的教育和培訓。」

這種模式使該項目能夠從Star Route Farms、Stemple Creek Ranch、Greenleaf Produce和Equator Coffee等生產商處採購優質食材，同時仍以幾十年前的價格供應菜餚。

成立於1936年的舊金山市立大學酒店管理系，是全美同類項目中歷史最悠久的兩年制學院項目。其校友們後來紛紛進入B. Patisserie、Nopa、Liholiho Yacht Club、Dalida、Californios和Rich Table等知名餐廳的廚房工作。

學生們輪流承擔真實餐廳的崗位職責，實時應對各種突發狀況；從點單錯送至食材延遲送達，所有失誤都需即刻處理。

負責廚房培訓的是主廚講師弗朗西斯（Malik Francis），這位前生物化學家擁有柏克萊加大（UC Berkeley）分子與細胞生物學博士學位，曾供職於Spruce、Benu、Ayala及Burdell等餐廳。

「我的教學風格是給學員留出犯錯和從中學習的空間，如果他們真正花時間去掌握所學內容並分享知識，他們將從中獲益更多。」他說。

物價高昂的舊金山隱藏著一道19美元的牛排，只是找到它要費一番周折，它位於舊金山市...
物價高昂的舊金山隱藏著一道19美元的牛排，只是找到它要費一番周折，它位於舊金山市立大學海洋大道（Ocean Avenue）校區深處。（取自CCSF官網）

舊金山 牛排

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