柯瑞膝傷再休5場 勇士本季料無緣季後賽

柯瑞被診斷為「髕股關節疼痛症候群」，將再缺席至少10天，預計至少再休戰5場比賽。（記者王子涵╱攝影）

金州勇士隊（Golden State Warriors）11日宣布，當家球星柯瑞 （Stephen Curry）因右膝傷勢將再缺席至少10天，預計至少再休戰五場比賽；當家球星長期缺陣，球隊近期戰績掉至附加賽末尾，已有部分球評指出，球隊已經「默認」放棄季後賽 的爭奪。

勇士表示，柯瑞目前被診斷為「髕股關節疼痛症候群」（Patellofemoral Pain Syndrome），通常會造成膝蓋骨周圍腫脹與疼痛。柯瑞此前已連續缺席15場比賽，這次再延長至少10天的休養時間，意味著他的缺陣場次將進一步增加。

球隊透露，柯瑞近幾天已開始恢復球場訓練。勇士內部人士表示，柯瑞對於本季尾聲復出仍抱持強烈意願，希望能在例行賽最後階段回歸，幫助球隊爭取附加賽（Play-In Tournament）席位。不過，柯瑞本人也坦言這次膝傷「相當難以預測」，恢復過程中曾多次出現反覆。

柯瑞的本次傷勢在1月24日，當時柯瑞在明尼阿波利斯進行個人訓練時出現不適，原本他希望能在明星賽（All-Star break）後復出，但膝蓋對訓練負荷的反應並不理想，球隊最終決定放慢復健節奏。

柯瑞缺陣期間，勇士戰績明顯受到影響。球隊近期吞下三連敗，其中包括接連敗給戰績墊底的芝加哥公牛隊（Chicago Bulls）與猶他爵士隊（Utah Jazz）。截至目前，勇士戰績為32勝33敗，已跌至西區第九名，被洛杉磯快艇隊（Los Angeles Clippers）超越。

按照目前排名，勇士很可能在附加賽中與排名第10的波特蘭拓荒者隊（Portland Trail Blazers）進行9對10的淘汰賽。對於一支過去十年曾多次奪冠的球隊而言，如今只能為附加賽席位苦苦掙扎，顯得格外艱難。

接下來的賽程對勇士而言同樣不輕鬆。柯瑞將缺席主場對明尼蘇達灰狼隊（Minnesota Timberwolves）的比賽，之後球隊還將展開一波東岸客場之旅，對手包括紐約尼克隊（New York Knicks）、華盛頓巫師隊（Washington Wizards）、波士頓塞爾蒂克隊（Boston Celtics）以及底特律活塞隊（Detroit Pistons）。