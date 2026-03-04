羅康納支持富人稅 遭矽谷富豪參選挑戰

我的頻道

編譯廖宜怡╱綜合報導
支持加州徵收「富人稅」的眾議員羅康納，遭到矽谷科技富豪強烈批評。(美聯社)
代表矽谷的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）因支持加州富人稅」遭到億萬富豪強烈砲轟。一名科技創業家現在希望利用這股憤怒情緒，在6月的黨內初選中挑戰羅康納的國會席次。

彭博社報導，鑑於全國知名度不高和不到1550萬美元的競選資金，40歲的阿加沃（Ethan Agarwal）要打敗羅康納的希望十分渺茫。不過，阿加沃表示，他希望能獲得財力雄厚的科技領導人支持，例如創投公司Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）和創投家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）。

陳嘉興發言人辛格（Sam Singer）證實，陳嘉興已捐款給阿加沃，但沒有透露具體金額。帕利哈皮蒂亞則表示，他希望羅康納「連任慘敗」，但沒有透露是否有捐款給阿加沃。

帕利哈皮蒂亞在一份聲明中說：「羅康納如此輕易背叛了他代表的選民，我感到無比震驚。矽谷是創業精神、創造力和創新精神的縮影。可悲的是，羅康納一點也不具備這些特質。」

阿加沃稱，羅康納贊成對加州億萬富豪徵收一次性的5%財富稅（Wealth Tax），徹底摧毀了矽谷對他的信任。阿加沃先前曾宣布要參選加州州長，但現在已退出。

阿加沃表示，富人稅是「壓垮駱駝的最後一根稻草」，並提到羅康納在聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）2020年總統選舉中扮演的角色，以及他呼籲對人工智慧建立監管措施。

彭博社表示，加州矽谷第17選區是美國最富裕的選區之一，此次選舉將考驗49歲的羅康納能否在全國範圍內推行「富人稅」和安撫科技富豪之間取得平衡，同時還要讓科技富豪相信，他是該行業擁護者，並致力推動人工智慧的蓬勃發展。

針對阿加沃的參選，羅康納發言人德羅里（Sarah Drory）發出聲明說：「羅康納一向歡迎競爭，並期待一場以理念和對第17選區最有利的事為基礎的競選。」

除了就「富人稅」的問題攻擊羅康納，阿加沃還計畫爭取被羅康納視為其選民基礎的南亞裔選民的支持。阿加沃說：「羅康納一心只想提升自己的全國知名度，完全忽略了選區的需求。」

科技創業家阿加沃宣布挑戰羅康納的聯邦眾議員席位。(取自https://x.com...
