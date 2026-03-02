選情再添支持…威善高角逐國會 美西最大建築工會背書

威善高競選國會再添勞工支持，地方3號工程師工會背書。（記者李怡╱攝影）

加州民主黨 與多個工會近日相繼表態支持後，加州參議員威善高（Scott Wiener）再獲重要勞工團體背書。西部規模最大的建築工會之一地方3號工程師工會（Operating Engineers Local）宣布支持威善高競選國會，為其選情再添支持。

威善高表示，能在競選關鍵時刻獲得地方3號工程師工會支持，深感榮幸。他指出，操作工程師在推動住房、交通與基礎建設工程方面扮演核心角色，「在國會，我將爭取重大聯邦投資，創造更多工會就業機會，推動基建現代化，並興建數百萬戶住宅，讓勞工家庭能在舊金山 安居樂業。」

除地方3號工程師工會外，威善高近期亦獲加州民主黨（California Democratic Party）、鐵皮工人工會第104分會（Sheet Metal Workers’ Local Union 104）、加州木匠會議（California Conference of Carpenters）、全國醫療工作者工會（National Union of Healthcare Workers）、服務業雇員國際工會加州分會（SEIU California）、美國汽車工人聯合會第6區（United Auto Workers Region 6）、美國食品與商業工人西部州議會（United Food and Commercial Workers Western States Council），以及泥水匠與水泥工地方300分會（Plasterers & Cement Masons Local 300）等多個勞工團體支持，顯示其在勞工界逐步擴大聯盟基礎。

威善高強調，選民對可負擔住房、醫療保障與經濟機會的呼聲日益高漲，「我們不能再採取保守或漸進式做法，而是要創造高薪工會職位、降低家庭生活成本，並堅決對抗總統川普Donald Trump的違法與危險行為。」

他表示，這波背書反映出民主黨基層與技術工種對務實、結果導向政策的期待，也象徵競選陣營正在形成跨勞工運動的廣泛聯盟。隨著勞工團體支持聲浪升溫，威善高在國會選戰中的政治動能與組織基礎持續鞏固。