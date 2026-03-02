AI技術變革 重塑矽谷41萬個工作 許多職位會改變而非消失…

與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

根據智庫「矽谷 聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）發布年度報告「矽谷指數」(Silicon Valley Index)最新數據，矽谷近41萬個工作職務中，包含人工智慧 可完成任務。儘管預測其中許多職位會改變而非消失，但隨著公司安裝系統，可在幾分鐘內編寫程式、起草法律文件、設計行銷活動和分析資料，部分職位可能會減少。

聖荷西 信使報(Mercury News報導，與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。矽谷聯合創投執行長漢考克(Russell Hancock)表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。

這種影響並非平均分布。收入超過聯邦貧窮線五倍、四口之家年收入約15萬美元的家庭，占人工智慧相關工作的 19%，而收入接近或處於貧窮線、四口之家年收入約3.1萬美元的家庭僅占5%。

由於指數評估的是辦公室和專業工作中常用的語言和圖像工具，因此風險集中在高薪職位，而非平均分布在所有工作者。

指數將人工智慧對就業的影響分為三類：增強人類工作、重新架構完成工作方式，以及直接取代特定任務或職位。預期這些影響會因職業而異，甚至在同一職位上也會有所不同。

報告指出，人工智慧在數十個領域有著顯著的重疊應用，包括建築師、軟體開發人員、學校心理學家、行銷人員和律師。

「Project 100」創辦人兼市場總監My Nguyen表示，人工智慧現承擔許多以前需要手動完成的工作。這項技術加快與客戶的溝通，並將網站原型製作時間從數周縮短到數小時。

他指出，公司競爭優勢在於利用不為人知的模式做決策，有了人工智能，變得更容易。人工智慧有潛力可取代部分行銷人員和平面設計師，但目前公司利用人工智慧來輔助員工。

聖荷西律師事務所創始合夥人克斯坦札(Lori Costanzo)認為，人工智慧在文件草稿方面節省大量時間，5-10分鐘就能產生文件，若律師如果自己做，可能需要數小時，但人工智慧仍需人工審核。她並不認為人工智慧會取代律師職位，但可能會取代律師助理工作。

矽谷軟體開發人員的集中，導致矽谷地區尤其容易受到人工智慧的影響。指數顯示，約有14萬名矽谷居民從事軟體開發工作、占加州總人數的三分之一以上，是矽谷最大職業群體。隨著人工智慧工具編寫程式的能力增強，人們開始擔憂灣區近期科技業的裁員可能反映出部分員工被機器人取代。

漢考克表示，沒有證據顯示，裁員是人工智慧造成的，許多公司仍在調整疫情期間的大規模招聘。然而，史丹福大學管理科學與工程系兼任教授布蘭克(Steve Blank)表示，低階程式設計師似乎正在被人工智慧取代，儘管現尚無可靠的統計數據。