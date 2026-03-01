冬奧金牌得主劉美賢父親 現身屋崙華埠新春巡遊

第四屆屋崙華促會（OCIC）農曆新春巡遊2月28日舉行，今年特別值得關注的是米蘭冬奧女子花式滑冰金牌得主劉美賢（Alysa Liu）的父親劉俊（Arthur Liu，左一）也帶著家人亮相。（受訪者提供）

火馬奔騰，人潮如海。第四屆屋崙華促會（OCIC）農曆新春巡遊2月28日舉行，今年特別值得關注的是米蘭冬奧女子花式滑冰金牌得主劉美賢 （Alysa Liu）的父親劉俊（Arthur Liu）也帶著家人亮相。他恭賀華埠 社區新年快樂，也謝謝舉辦這次頗有意義的活動，並說：「女兒劉美賢一直得到家鄉親人的照顧，很喜歡吃屋崙華埠的食物。」

今年遊行相當熱鬧，舞獅舞龍及各種裝飾的花車，也有社區攤位。副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、聯邦第12區眾議員葉婷芳（Lateefah Simon）、州參議員阿瑞昆（Jesse Arreguín）、州眾議員米婭邦塔（Mia Bonta）、阿縣議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）、譚蓮娜（Lena Tam）、前議員卡爾森（Keith Carson）、阿縣地檢長迪克遜（Ursula Jones Dickson）、屋崙市長芭芭拉·李（Barbara Lee）、市議員王夏琳（Charlene Wang）、昂格爾（Zac Unger ）、華促會理事會主席莊錦鎮以及副主席暨美國華裔精神健康聯盟（MAHCC）執行長彭一玲（Elaine Peng）等參加。

康伊蓮是本次遊行總指揮。她說，自己60年前出生，和今年一樣，也是火馬年，她孩子參加美華國際學校學習，深知中國新年習俗。「他們總是說，除夕要大掃除，次日（正月初一）別打掃。後來改為，須包餃子留住好運。於是我學會了包餃子。」

康伊蓮表示，華埠展現加州最美好的特質，「今日我們向亞裔社區致敬，正是亞裔以勞動者、企業家、藝術家、教育者、公民領袖，還有類似奧運金牌得主劉美賢這樣的身份，塑造了屋崙與整個州，懷著對先輩的感恩，肩負著對後代的責任。」

葉婷芳說，今天大家凝聚力量，向世界展現真正的自我，展現語言與文化的真諦，展現灣區亞裔群體的強大力量。

包含華埠轄區的第二區市議員王夏琳說，亞裔美國人社區擁有豐富的民權運動歷史，彭一玲去年在華埠發起了「不要國王」(No Kings)和平示威遊行，除了抗議，也希望大家走出家門助力消費，光顧商鋪，扶持瀕臨倒閉的小商戶，支持華埠經濟。

今年遊行相當熱鬧，舞獅舞龍及各種裝飾的花車，也有社區攤位。（受訪者提供）

