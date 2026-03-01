我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

冬奧金牌得主劉美賢父親 現身屋崙華埠新春巡遊

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
第四屆屋崙華促會（OCIC）農曆新春巡遊2月28日舉行，今年特別值得關注的是米蘭冬奧女子花式滑冰金牌得主劉美賢（Alysa Liu）的父親劉俊（Arthur Liu，左一）也帶著家人亮相。（受訪者提供）
第四屆屋崙華促會（OCIC）農曆新春巡遊2月28日舉行，今年特別值得關注的是米蘭冬奧女子花式滑冰金牌得主劉美賢（Alysa Liu）的父親劉俊（Arthur Liu，左一）也帶著家人亮相。（受訪者提供）

火馬奔騰，人潮如海。第四屆屋崙華促會（OCIC）農曆新春巡遊2月28日舉行，今年特別值得關注的是米蘭冬奧女子花式滑冰金牌得主劉美賢（Alysa Liu）的父親劉俊（Arthur Liu）也帶著家人亮相。他恭賀華埠社區新年快樂，也謝謝舉辦這次頗有意義的活動，並說：「女兒劉美賢一直得到家鄉親人的照顧，很喜歡吃屋崙華埠的食物。」

今年遊行相當熱鬧，舞獅舞龍及各種裝飾的花車，也有社區攤位。副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、聯邦第12區眾議員葉婷芳（Lateefah Simon）、州參議員阿瑞昆（Jesse Arreguín）、州眾議員米婭邦塔（Mia Bonta）、阿縣議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）、譚蓮娜（Lena Tam）、前議員卡爾森（Keith Carson）、阿縣地檢長迪克遜（Ursula Jones Dickson）、屋崙市長芭芭拉·李（Barbara Lee）、市議員王夏琳（Charlene Wang）、昂格爾（Zac Unger ）、華促會理事會主席莊錦鎮以及副主席暨美國華裔精神健康聯盟（MAHCC）執行長彭一玲（Elaine Peng）等參加。

康伊蓮是本次遊行總指揮。她說，自己60年前出生，和今年一樣，也是火馬年，她孩子參加美華國際學校學習，深知中國新年習俗。「他們總是說，除夕要大掃除，次日（正月初一）別打掃。後來改為，須包餃子留住好運。於是我學會了包餃子。」

康伊蓮表示，華埠展現加州最美好的特質，「今日我們向亞裔社區致敬，正是亞裔以勞動者、企業家、藝術家、教育者、公民領袖，還有類似奧運金牌得主劉美賢這樣的身份，塑造了屋崙與整個州，懷著對先輩的感恩，肩負著對後代的責任。」

葉婷芳說，今天大家凝聚力量，向世界展現真正的自我，展現語言與文化的真諦，展現灣區亞裔群體的強大力量。

包含華埠轄區的第二區市議員王夏琳說，亞裔美國人社區擁有豐富的民權運動歷史，彭一玲去年在華埠發起了「不要國王」(No Kings)和平示威遊行，除了抗議，也希望大家走出家門助力消費，光顧商鋪，扶持瀕臨倒閉的小商戶，支持華埠經濟。

今年遊行相當熱鬧，舞獅舞龍及各種裝飾的花車，也有社區攤位。（受訪者提供）
今年遊行相當熱鬧，舞獅舞龍及各種裝飾的花車，也有社區攤位。（受訪者提供）

今年遊行相當熱鬧，舞獅舞龍及各種裝飾的花車，也有社區攤位。（受訪者提供）
今年遊行相當熱鬧，舞獅舞龍及各種裝飾的花車，也有社區攤位。（受訪者提供）

今年遊行相當熱鬧，舞獅舞龍及各種裝飾的花車，也有社區攤位。（受訪者提供）
今年遊行相當熱鬧，舞獅舞龍及各種裝飾的花車，也有社區攤位。（受訪者提供）

火馬奔騰，人潮如海，第四屆屋崙華促會（OCIC）農曆新春巡遊2月28日舉行。（受...
火馬奔騰，人潮如海，第四屆屋崙華促會（OCIC）農曆新春巡遊2月28日舉行。（受訪者提供）

美國華裔精神健康聯盟（MAHCC）執行長彭一玲鼓勵大家走出家門助力消費，光顧商鋪...
美國華裔精神健康聯盟（MAHCC）執行長彭一玲鼓勵大家走出家門助力消費，光顧商鋪，扶持瀕臨倒閉的小商戶，支持華埠經濟。（受訪者提供）

世報陪您半世紀

華埠 劉美賢

上一則

11.6萬人外移舊金山 近一年租金仍持續上漲

下一則

太浩湖倖存者談悲劇始末 「一聲雪崩全團被埋」

延伸閱讀

屋崙華埠新年大遊行 今年雙喜臨門、周六盛大舉辦

屋崙華埠新年大遊行 今年雙喜臨門、周六盛大舉辦
表彰劉美賢 屋崙將舉辦全市慶祝活動

表彰劉美賢 屋崙將舉辦全市慶祝活動
奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎

奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎
冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20
華裔青年Colin Kang住在佛利蒙，剛從聖荷西州大提前畢業，前程似錦，雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，不幸遇到意外過世。(取自Gofundme網站)

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

2026-02-25 01:20
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28

超人氣

更多 >
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」