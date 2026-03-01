加州居大不易？ 民眾帳單支付能力稱冠全美

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
擁有信用記錄消費者的帳單支付能力，加州勝過所有其他州，包括佛州與德州。 (編譯林思牧／攝影)

儘管在加州生活充滿各種經濟挑戰，經濟環境也不太樂觀，但加州居民的帳單支付能力仍優於美國其他各州，連德州佛州也比不上，這究竟是什麼原因呢？

聖荷西信使報報導，追蹤消費者財務壓力的一種方法，是閱讀New York Fed（紐約聯儲銀行）每季發布的帳單按時支付情況分析。這些數據來自Equifax的信用記錄，專注的是擁有信用記錄的消費者的帳單支付模式。

New York Fed報告顯示，2025年加州消費者債務平均逾期90天或以上的比率為1.9%，這遠優於全國的3%。加州的兩大主要經濟競爭對手—德州和佛州逾期率高達3.9%。

然而，一個趨勢相當普遍：去年拖欠帳單的現象增加。不過，要注意的是，全國大部分地區的逾期率都低於2015年至2019年疫情爆發前的水平，也就是人們常說的「美好舊時光」。

這一趨勢表明，近期全州乃至全國範圍內的經濟困境，對普通民眾的財務狀況產生了雖不顯著但卻不容忽視的影響。以加州2025年的逾期付款情況為例。雖然逾期率比2024年的1.4%高，但仍低於2015至2019年的2.2%。

全國的情況也類似：去年的逾期付款率比2024年的1.9%高，但仍低於2015至2019年3.3%的水平。佛州的情況也大致相同。未繳帳單的比率比2024年的2.7%高，但低於2015至2019年4.8%的水平。然而，德州的逾期付款率比2024年的2.6%高，而且也超過了2015至2019年3.8%的水平。

大家也許會問：怎麼可能？我們常常忽略了住在加州的妙處：從大多數收入衡量標準來看，加州收入相當可觀。不妨設想一下2025年第三季的人均所得。根據聯邦經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）的估計，加州的人均收入為9萬400美元，在各州中排名第四。這比疫情前的2019年增加了41%，增幅在各州中排名第11。

全美的人均收入為7萬6500美元，比加州低15%。2025年的全國人均所得，比2019年的成長了37%。德州的人均收入為7萬2600美元，在各州中排名第27，比加州低20%。這比2019年成長了36%，成長率排名倒數第16。佛州的人均收入為7萬5600美元，排名第19 ，比加州低16%。六年成長率為41%，排名第14 位。

加州 德州 佛州

