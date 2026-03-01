舊金山市長專欄／遇水則發 預兆金山經濟騰飛

趁著農曆春節人日之際，我們在舊金山市政大廳舉辦了農曆慶祝。(舊金山市長辦公室提供) 江碩涵

各位「世界日報」讀者們大家好，預祝大家元宵節快樂，闔家團圓，身體安康。

自上次專欄與大家拜年之後，我這兩個星期參加了市內大大小小不同的農曆新年慶祝活動。經過了去年之後，我可以很負責任地跟大家說，這是舊金山 最熱鬧最喜慶的時刻。

大年初一我們一如既往參加華埠花園角財神到活動與大家拜年。雖然當日滂沱大雨，但是澆不滅節日的喜慶。我知道中國文化中有水為財的說法，希望這是預兆著今年舊金山的經濟能騰飛，財源滾滾。

上周一，趁著農曆春節人日之際，我們在舊金山市政大廳舉辦了農曆慶祝。活動除了邀請各州及市內官員參與，更對公眾免費開放，如果錯過的朋友，希望明年可以在舊金山市政廳見到大家。

下個星期，我們一連串的農曆新年慶祝活動會達到最盛大的時刻——農曆新年花車大巡遊。舊金山各公共安全部門將會做好統籌溝通，確保活動可以安全舉行。在大遊行當日，舊金山的MUNI公交將會全日免費，我們歡迎灣區其他地方的居民來我們舊金山感受亞洲以外最大規模的花車大巡遊，感受熱鬧的氣氛，另外記得支持我們本地的小商業。

除了大型的活動，舊金山各社區都舉辦了各自的農曆新年街會和夜市，為各區帶來節慶的氣氛。

昨日我參加了海洋大道的農曆新年活動。今年的活動更加盛大，不僅有各種表演，親子遊戲攤位，也有舊金山警察局騎警隊，和小農莊與小朋友互動。

日落區農曆新年夜市也一如既往地熱鬧，今年四個街會都以中國傳統節日為主題，我很期待接下來的三個夜市。

2月除了是農曆新年外，還是舊金山的非裔傳統文化月，所以這個月我參加的不少社區活動都是慶祝非裔文化月暨農曆新年。這些慶祝不僅在總圖書館，也在灣景區訪谷區，互相尊重，文化共融正是舊金山獨特的魅力之一，而我也很高興看到舊金山最重要的兩個社區能互相尊重、包容與溝通。

我也有幸為今年的舊金山少年棒球聯盟開球。舊金山少棒聯盟是舊金山歷史最悠久以及最大型的少棒組織，成功地將數千個家庭及少年以運動為樞紐建立友誼。

最後，還有個好消息和大家分享。舊金山音樂周已經強勢歸來，作為音樂周的重磅收官之作，從今天開始直到11月中，逢周三、周五、周日還有特定的周六，舊金山金門公園將會舉行超過125場免費音樂會，舊金山以音樂歡迎大家。

海洋大道的農曆新年活動。今年的活動更加盛大，不僅有各種表演，親子遊戲攤位，也有舊金山警察局騎警隊。(舊金山市長辦公室提供) 江碩涵

海洋大道的農曆新年活動。今年的活動更加盛大，不僅有各種表演，親子遊戲攤位，也有舊金山警察局騎警隊。(舊金山市長辦公室提供) 江碩涵

海洋大道的農曆新年活動。今年的活動更加盛大，不僅有各種表演，親子遊戲攤位，也有舊金山警察局騎警隊。(舊金山市長辦公室提供) 江碩涵

海洋大道的農曆新年活動。今年的活動更加盛大，不僅有各種表演，親子遊戲攤位，也有舊金山警察局騎警隊。(舊金山市長辦公室提供) 江碩涵

趁著農曆春節人日之際，我們在舊金山市政大廳舉辦了農曆慶祝。(舊金山市長辦公室提供) 江碩涵