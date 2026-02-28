公衛警告：麻疹患者曾訪柏林甘餐廳

我的頻道

編譯組／綜合報導
衛生官員稱，灣區麻疹患者在傳染期內兩次光顧熊貓快餐。（本報檔案照）
中半島的居民請小心。根據「舊金山紀事報」報導，公衛官員27日透露，一名感染麻疹（measles）的南灣居民在傳染期間曾前往柏林甘市（Burlingame）的「熊貓快餐」（Panda Express）用餐，並正常上班及就醫，引發灣區兩個縣的公共衛生緊急宣布注意事項。

聖塔克拉拉縣公共衛生局（Santa Clara County Public Health Department）表示，這名成年患者近期結束國際旅行後，於25日晚間確診感染麻疹。該患者已接種疫苗，返程數日後出現症狀，目前居家隔離中。

衛生官員指出，患者在傳染期內曾前往「私人工作場所及醫療機構」，並在聖馬刁縣（San Mateo County）柏林甘市的餐廳就餐。

聖塔克拉拉縣與聖馬刁縣衛生部門正協同州政府及地方機構，追蹤並通知可能接觸者。

衛生官員指出：「該患者於2026年2月23日及24日造訪柏林甘市Burlingame大道1453號的熊貓快餐。上述日期上午11時30分至下午1時30分期間在該餐廳的顧客，若未接種疫苗、處於妊娠期或免疫功能低下，可能面臨感染麻疹風險。」

衛生部門強調，暴露時段內曾到訪該餐廳者應居家隔離，就醫前務必聯繫醫療機構。提前通告可使醫療機構採取防護措施，防止病毒進一步傳播。

加州公共衛生部數據，麻疹是全球傳染性最強的病毒之一。患者通過說話、咳嗽或打噴嚏傳播病毒，病毒可在空氣中存活長達兩小時。

症狀通常在接觸後7至21天顯現，包括發熱、咳嗽、流涕、紅眼及皮疹。麻疹可能引發嚴重併發症，嬰幼兒、孕婦及免疫功能低下者尤需警惕。

縣衛生部門稱，這是聖塔克拉拉縣自2025年5月以來首例確診病例，也是加州今年報告的第22例。從全國範圍來看，麻疹病例的增長速度已引起流行病學家的警覺。聯邦疾病防治中心（CDC）數據顯示，2026年美國確診病例已突破千例,。

聯邦衛生官員表示，雖然多數病例症狀較輕，但每五名感染病毒的未接種者中就有一人需住院治療。2025年有兩名兒童和一名成人（均為未接種者）死於麻疹。

