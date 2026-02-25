舊金山巷弄藏「藍房子」 法國遊客必朝聖 本地人卻摸不著頭腦

圖為藍房子在2019年的景象。(谷歌地圖)

編譯林思牧／綜合報導

舊金山 有一個你可能從來沒聽過的地標，但是法國人來到灣區 ，這是必訪的景點。

灣區的KQED電視台報導，播客節目「灣區好奇」（Bay Curious）的聽眾海倫沃克（Helen Walker）在舊金山一帶生活了幾十年。幾年前，她女兒的朋友從法國格勒諾布爾（Grenoble）來拜訪。那位朋友說，「在我走之前，一定要去看看那棟「藍房子」（The Blue House）。」

「我當時就懵了，藍房子？你在說什麼？」沃克說。沃克對法國語言和文化並不陌生，「我學了12年法語，大學時法語是我的主修，而且我超愛去法國」，但她之前從未聽說過藍房子。原來，藍房子是法國人的朝聖地，就隱藏在舊金山的街巷裡。

藍房子位於卡斯楚區（the Castro）第18街3841號，幾乎每天都能看到一群法國遊客在門前拍照。這是因為這棟房子是法國創作歌手福雷斯蒂耶（Maxime Le Forestier）代表作品「San Francisco」的靈感來源。這首歌收錄在他1972年的首張專輯「我的兄弟」（Mon Frère）中，並迅速在法國走紅。這張專輯銷售超過百萬張，San Francisco則是其中最著名的歌曲。這首歌如今已成為法國經典，廣為傳唱。

即使你不懂法語，這首歌也十分動聽，有空不妨在網路上找來聽聽。在第一段歌詞中，歌手描述了一棟背靠山坡的藍色房子。你走上前去，但懶得敲門，因為住在那裡的人把鑰匙甩掉了。

這段文字完美地展現了真正的藍房子在1971年的日常生活，當時福雷斯蒂耶曾到訪此地。這裡曾是一個名為洪加敦加（Hunga Dunga）的嬉皮士公社（hippie commune），主要居住著一群年輕的LGBTQ 藝術家和活動家。福雷斯蒂耶隨後描述了藍房子裡那種無憂無慮、充滿社群氛圍的景象。

他歌頌了藍屋的每日儀式──每天下午5時，眾人都會圍坐在一起吃飯。「我們沒有任何規矩，」波利札托（Phil Polizatto）說。在福雷斯蒂耶造訪期間，波利札托是藍房子的居民，他曾寫過一本關於洪加敦加幫的書。「我們唯一的規矩是，每天下午5時，所有住在這裡的人都必須來坐在地板上吃晚餐。」

波利札托說，洪加敦加幫除了忙著反抗資本主義之外，住的人還普遍吸毒、濫交，人來又人往，一片混亂。「我們就是一群怪胎，擠在一棟大藍色房子裡住了下來，」他說。