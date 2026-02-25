我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

舊金山巷弄藏「藍房子」 法國遊客必朝聖 本地人卻摸不著頭腦

編譯林思牧／綜合報導
圖為藍房子在2019年的景象。(谷歌地圖)
圖為藍房子在2019年的景象。(谷歌地圖)

編譯林思牧／綜合報導

舊金山有一個你可能從來沒聽過的地標，但是法國人來到灣區，這是必訪的景點。

灣區的KQED電視台報導，播客節目「灣區好奇」（Bay Curious）的聽眾海倫沃克（Helen Walker）在舊金山一帶生活了幾十年。幾年前，她女兒的朋友從法國格勒諾布爾（Grenoble）來拜訪。那位朋友說，「在我走之前，一定要去看看那棟「藍房子」（The Blue House）。」

「我當時就懵了，藍房子？你在說什麼？」沃克說。沃克對法國語言和文化並不陌生，「我學了12年法語，大學時法語是我的主修，而且我超愛去法國」，但她之前從未聽說過藍房子。原來，藍房子是法國人的朝聖地，就隱藏在舊金山的街巷裡。

藍房子位於卡斯楚區（the Castro）第18街3841號，幾乎每天都能看到一群法國遊客在門前拍照。這是因為這棟房子是法國創作歌手福雷斯蒂耶（Maxime Le Forestier）代表作品「San Francisco」的靈感來源。這首歌收錄在他1972年的首張專輯「我的兄弟」（Mon Frère）中，並迅速在法國走紅。這張專輯銷售超過百萬張，San Francisco則是其中最著名的歌曲。這首歌如今已成為法國經典，廣為傳唱。

即使你不懂法語，這首歌也十分動聽，有空不妨在網路上找來聽聽。在第一段歌詞中，歌手描述了一棟背靠山坡的藍色房子。你走上前去，但懶得敲門，因為住在那裡的人把鑰匙甩掉了。

這段文字完美地展現了真正的藍房子在1971年的日常生活，當時福雷斯蒂耶曾到訪此地。這裡曾是一個名為洪加敦加（Hunga Dunga）的嬉皮士公社（hippie commune），主要居住著一群年輕的LGBTQ藝術家和活動家。福雷斯蒂耶隨後描述了藍房子裡那種無憂無慮、充滿社群氛圍的景象。

他歌頌了藍屋的每日儀式──每天下午5時，眾人都會圍坐在一起吃飯。「我們沒有任何規矩，」波利札托（Phil Polizatto）說。在福雷斯蒂耶造訪期間，波利札托是藍房子的居民，他曾寫過一本關於洪加敦加幫的書。「我們唯一的規矩是，每天下午5時，所有住在這裡的人都必須來坐在地板上吃晚餐。」

波利札托說，洪加敦加幫除了忙著反抗資本主義之外，住的人還普遍吸毒、濫交，人來又人往，一片混亂。「我們就是一群怪胎，擠在一棟大藍色房子裡住了下來，」他說。

世報陪您半世紀

灣區 舊金山 LGBTQ

上一則

佛利蒙華裔青年滑雪意外過世 社區積極募款支撐家庭度難關

下一則

2025年加州高薪公務員薪資再創新高 仍持續增加

延伸閱讀

紅牛F1活動後 Marina社區滿目瘡痍

紅牛F1活動後 Marina社區滿目瘡痍
懸缺半年 舊金山動物園任命新執行長

懸缺半年 舊金山動物園任命新執行長
舊金山茶舞探祕

舊金山茶舞探祕
議員陳詩敏競選國會席位 獲建築工會「單獨背書」

議員陳詩敏競選國會席位 獲建築工會「單獨背書」
男星湯米李瓊斯愛女陳屍舊金山飯店 死因與古柯鹼有關

男星湯米李瓊斯愛女陳屍舊金山飯店 死因與古柯鹼有關

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶