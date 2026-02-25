金山音樂周壓軸活動金門公園 3/1起引爆商機

3月1日金門公園將舉辦Illuminate LIVE，以音樂帶動市區經濟復甦。（記者李怡／攝影）

為延續舊金山 音樂周（SF Music Week）熱潮並帶動市區經濟復甦，市長羅偉 （Daniel Lurie）24日宣布，第六季「Illuminate LIVE」將於3月1日在金門公園音樂殿堂（Golden Gate Bandshell）正式開跑。這項免費戶外音樂系列將從3月持續至11月中旬，預計將舉辦超過125場演出，作為音樂周壓軸活動，同時為城市注入人潮與消費動能。

今年Illuminate LIVE除延續免費、全年齡參與的特色外，演出場次更為密集，主要安排在每周三、五與周日，並穿插特別周六與文化主題活動，幾乎整個春夏秋季都有音樂陪伴市民。曲風涵蓋R&B、靈魂樂、爵士、放克、獨立與迷幻搖滾、雷鬼、拉丁與電子音樂等，展現灣區 多元音樂樣貌。市府指出，透過持續活化公園與公共空間，希望讓市民在熟悉的戶外場域中，重新找回城市活力。

回顧過去幾年，Illuminate LIVE自2020年起進駐這座建於1900年的歷史音樂殿堂，並完成音響與燈光設備翻新，至今已舉辦超過700場免費音樂會，累計吸引近百萬人次參與。

去年夏天金門公園舉辦的「Summer of Music」以及市中心Civic Center、Union Square的免費演出，更吸引數萬人潮，為周邊餐飲與商家帶來顯著收益。市府統計，相關活動創造超過1億5000萬元在地經濟效益。

不少民眾表示，免費戶外音樂已成為生活中重要的一部分。一名居住日落區的家長說，每到周末便會帶孩子到公園野餐聽演出，「不用門票，就能讓孩子接觸現場音樂，氣氛輕鬆又安全。」

也有長者表示，午後在陽光下聽爵士或大樂隊演奏，「讓人感覺城市還是有溫度的。」對許多家庭與年輕族群而言，這不僅是音樂活動，更是社區交流的平台。

今年3月適逢國際婦女月，Illuminate LIVE特別規畫14場女性領銜演出，邀請超過25名本地女性音樂人站上舞台，強調女性在藝術創作與文化領導力上的角色。主辦單位表示，希望透過舞台展現更多元聲音，讓城市音樂生態更加包容與平衡。

羅偉表示，舊金山一直是一座音樂城市，從金門公園到市中心廣場，音樂讓人們走出家門、走進公共空間，也為城市經濟注入動能。隨著第六季Illuminate LIVE展開，公園裡的旋律將再次響起，陪伴市民走過春夏秋三季，也為舊金山的復甦寫下新的樂章。