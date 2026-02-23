我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

英國奶奶持有效簽證在美旅行 遭ICE關6周

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國移民暨海關執法局（ICE）探員執法過程示意圖。(路透)
美國移民暨海關執法局（ICE）探員執法過程示意圖。(路透)

PEOPLE雜誌報導，一名英國奶奶凱倫紐頓（Karen Newton）聲稱，她與丈夫在美國進行公路旅行時被美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，並被關押了42天。

現年65歲的凱倫曾是小學職員，無犯罪紀錄。根據The Guardian於2月21日發布的報導，她與66歲的丈夫比爾（Bill）在7月開啟了一場橫跨加州、懷俄明州等多個州的「假期」之旅。9月下旬，當他們試圖從蒙大拿州進入加拿大時，加拿大官員因他們所駕駛車輛的入境文件錯誤而拒絕他們入境。

報導指出，凱倫持有有效簽證，但比爾的美國簽證已經過期。凱倫說，這對夫婦當時提議自行負擔回家的機票費，但遭到拒絕，隨後被帶到一處辦公室等待了一整天。

她對自己被扣押感到困惑，質疑道：「比爾是成年人，為什麼我要為他負責？」

這對夫婦被帶上手銬腳鐐送往邊境巡邏站扣留了三天，期間睡在地板墊上並接受分開偵訊。

凱倫說她被告知，因為她幫助比爾打包行李，違反了旅遊簽證條款，屬於「連帶有罪」。這位奶奶說：「感覺他們只是想找個藉口扣留我。」

據The Guardian報導，探員當時表示，他們將被禁止入境美國最高10年，並須放棄出庭見法官的權利，但「事情會很快結束」。這對夫婦同意了，隨後卻再次被鎖上鐐銬轉移—這次被送往華盛頓州塔科馬（Tacoma）的西北移民處理中心（NWIPC）。

據報導，英國外交部告訴史考特，當時美國政府停擺導致他的父母無法獲釋，而英國領事館則告訴這對夫婦無法干預。接著在11月6日，在毫無預警的情況下，凱倫的牢門打開了，一名守衛告訴她和丈夫可以離開了。

世報陪您半世紀

簽證 移民 加拿大

上一則

偽造中護照、美簽證非法入境 華男被判刑

下一則

舊金山灣區台灣商會年會 推跨世代合作

延伸閱讀

有沒有更扯的罪名？ ICE扣英婦6周「因幫夫打包行李」

有沒有更扯的罪名？ ICE扣英婦6周「因幫夫打包行李」
華男偽造中國護照、美國簽證非法入境 結局慘了...

華男偽造中國護照、美國簽證非法入境 結局慘了...
移民專頁／填寫簽證申請表 必須如實提供資料

移民專頁／填寫簽證申請表 必須如實提供資料
去見聖馬可鐘樓／《熱氣球比爾》系列之十二

去見聖馬可鐘樓／《熱氣球比爾》系列之十二
觀影說劇╱「追殺比爾」完整版首度公開 血腥大戰全彩呈現

觀影說劇╱「追殺比爾」完整版首度公開 血腥大戰全彩呈現

熱門新聞

克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋