60歲以上屋主免房產稅？庫馬爾拚公投入列 衝擊地方財政

去年，前薩拉度加市議員庫馬爾(Rishi Kumar)競選聖克拉拉縣估值官時，他承諾免除60歲及以上房主的房產稅。在12月30日的決選中，他以壓倒性劣勢敗給了弗利戈(Neysa Fligor)。之後，庫馬爾將這項承諾轉化為全州範圍的公投 提案。然而，新的州政府分析揭示了他嚴峻現實，指出該提案可能會給地方政府帶來重大財政影響，造成數十億美元的收入損失。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，這項提案已於2月初獲准開始收集簽名，其內容是：60歲及以上、將該房屋作為主要住所居住至少五年、或在加州 居住滿十年的房主，可免繳房產稅。庫馬爾需要在8月4日前收集到87萬4641個簽名，才能使該提案獲得11月公投的資格。

目前，全州每年透過房產稅籌集約1000億美元，這些資金分配給學校和地方政府，用於警察、公園、圖書館和道路等公共服務。無黨派立法分析辦公室的一項最新估算顯示，庫馬爾的豁免政策可能導致全州每年損失120億至200億美元的這些關鍵收入。

該辦公室指出：「隨著時間的推移，這些收入損失將以每年5%至10%的速度增長。大約一半的收入損失將流向城市、縣和特殊區，另一半將流向學校。在某些年份，州政府可能面臨額外的成本壓力，需要向學校提供資金以彌補其收入損失。」

庫馬爾過去曾自詡為「久經考驗的稅務鬥士」，但他沒有回應信使報多次置評請求。

他向沙加緬度ABC-10電視台承認，初期需要進行一些「調整」和「勒緊褲腰帶」，以彌補收入損失。但他表示，最終這些損失是值得的。

「當資金重新回到老年人的口袋裡時，他們肯定會把錢花在當地經濟上，」他說。

1978年，加州選民通過了第13號提案，徹底改變了加州的房產稅格局。這項具有里程碑意義的提案，將房產稅稅率上限設定為購屋時評估價值的1%。

財政政策顧問科爾曼（Michael Coleman）表示，第13號提案對地方政府和州財政都造成了「沉重打擊」。該提案通過後，州政府「必須承擔更多」學校經費負擔，並幫助抵消對各市縣的影響。

如果庫馬爾的提案獲得通過，類似的情況可能會再次發生。科爾曼表示，如果州政府無法彌補財政收入損失，那麼「其他稅收形式將面臨更大的壓力」。

代表加州58個縣利益的加州縣協會表示，他們只對已獲得投票資格的提案表明立場。但執行長克瑙斯（Graham Knaus）表達了擔憂，並稱該提案「並非嚴肅之舉」。

然而，庫馬爾的這項提案已獲得一些初步支持，包括前州議員朱感生（Kansen Chu）、前密爾比達 市長艾和諧（Jose Esteves）、前蒙特塞萊諾市長勞勒（Liz Lawler）和特納（Rowena Turner），以及密爾比達市議員林威廉（William Lam）的背書。

但如果庫馬爾沒有足夠的資金，讓這項提案進入選票仍然會是一場艱苦的戰鬥。