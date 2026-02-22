太浩湖雪崩9罹難者遺體皆已尋獲 確認身分

雪崩罹難者賽卡（左）和克拉博（右）。（美聯社）

內華達縣警長21日表示，搜救人員已經尋獲太浩湖地區17日大規模雪崩所有九名罹難者的遺體，同時確認了他們的身分。

舊金山 紀事報指出，罹難者當中有六名是摯友，她們是阿特金（Carrie Atkin）、克拉博（Liz Clabaugh）、基特利（Danielle Keatley）、摩斯（Kate Morse）、賽卡（Caroline Sekar）和維特（Kate Vitt），分別來自舊金山灣區、愛達荷州 和太浩湖地區，多年來經常一起滑雪旅行。

這六名罹難者的發言人在一份聲明中表示，這幾位女性年齡介於40多歲到50歲出頭之間，都是母親、妻子和滑雪愛好者，「她們非常珍惜在山中共度的時光」。

內華達縣警長穆恩（Shannan Moon）表示，另外三名罹難者是黑鳥山嚮導公司的專業嚮導，包括34歲來自內華達州的亞歷斯山卓特斯（Andrew Alissandratos）、來自南太浩湖的秋妮可（Nicole Choo，音譯）和30歲來自佛州的亨利（Michael Henry）。這個滑雪團共有四名嚮導，僅一人倖存。

穆恩說：「我們目前掌握到的訊息是，這是他們三天行程的最後一天，他們決定提前離開，試著儘早下山。」

紀事報表示，這場加州 近代史上最嚴重的雪崩發生在17日上午11時30分左右，當時這支由15人組成的隊伍剛從城堡峰（Castle Peak）附近的偏遠蛙湖小屋（Frog Lake）離開，卻遇到一塊面積如足球場大小的雪堆崩落，除了隊伍最後方的兩名團員之外，其餘的人全部被大雪捲走。

在隨後幾個小時裡，搜救人員一共救出六人，包括一名嚮導和五名團員。當局後來找到八名已喪生的團員，但由於環境過於險惡，無法移走遺體，一度暫停搜救工作。