太浩湖雪崩9罹難者遺體皆已尋獲 確認身分

編譯廖宜怡／綜合報導
雪崩罹難者賽卡（左）和克拉博（右）。（美聯社）
雪崩罹難者賽卡（左）和克拉博（右）。（美聯社）

內華達縣警長21日表示，搜救人員已經尋獲太浩湖地區17日大規模雪崩所有九名罹難者的遺體，同時確認了他們的身分。

舊金山紀事報指出，罹難者當中有六名是摯友，她們是阿特金（Carrie Atkin）、克拉博（Liz Clabaugh）、基特利（Danielle Keatley）、摩斯（Kate Morse）、賽卡（Caroline Sekar）和維特（Kate Vitt），分別來自舊金山灣區、愛達荷州和太浩湖地區，多年來經常一起滑雪旅行。

這六名罹難者的發言人在一份聲明中表示，這幾位女性年齡介於40多歲到50歲出頭之間，都是母親、妻子和滑雪愛好者，「她們非常珍惜在山中共度的時光」。

內華達縣警長穆恩（Shannan Moon）表示，另外三名罹難者是黑鳥山嚮導公司的專業嚮導，包括34歲來自內華達州的亞歷斯山卓特斯（Andrew Alissandratos）、來自南太浩湖的秋妮可（Nicole Choo，音譯）和30歲來自佛州的亨利（Michael Henry）。這個滑雪團共有四名嚮導，僅一人倖存。

穆恩說：「我們目前掌握到的訊息是，這是他們三天行程的最後一天，他們決定提前離開，試著儘早下山。」

紀事報表示，這場加州近代史上最嚴重的雪崩發生在17日上午11時30分左右，當時這支由15人組成的隊伍剛從城堡峰（Castle Peak）附近的偏遠蛙湖小屋（Frog Lake）離開，卻遇到一塊面積如足球場大小的雪堆崩落，除了隊伍最後方的兩名團員之外，其餘的人全部被大雪捲走。

在隨後幾個小時裡，搜救人員一共救出六人，包括一名嚮導和五名團員。當局後來找到八名已喪生的團員，但由於環境過於險惡，無法移走遺體，一度暫停搜救工作。

21日，為避免地面搜救人員進入雪崩區域遭遇危險，一架美國陸軍直升機和一架加州公路巡警局飛機前往當地加入救援工作，使用吊索將搜救人員送入雪崩區域，移出罹難者遺體，然後運到蛙湖小屋，再由待命的雪車運走。最後一具遺體於上午10時58分被找到。

雪崩罹難者維特。（美聯社）
雪崩罹難者維特。（美聯社）
一架美國陸軍直升機21日加入太浩湖地區雪崩搜救工作。（美聯社）
一架美國陸軍直升機21日加入太浩湖地區雪崩搜救工作。（美聯社）

加州 舊金山 愛達荷州

