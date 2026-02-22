猶他州參議會 通過支持台灣參與國際組織

我的頻道

記者江碩涵／舊金山報導
猶他州參議會通過友台決議，會議由參議長Stuart Adams(上排)主持，駐舊金山台北經文處長伍志翔(下排右二)偕經文處副組長張文榮應邀現場觀禮見證。（駐舊金山經文處提供）
猶他州參議會通過友台決議，會議由參議長Stuart Adams(上排)主持，駐舊金山台北經文處長伍志翔(下排右二)偕經文處副組長張文榮應邀現場觀禮見證。（駐舊金山經文處提供）

猶他州參議會於2月19日通過友台決議，支持台灣有意義參與各項國際組織。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔親臨議會見證，並代表中華民國政府感謝猶他州參議會對台美夥伴關係的支持，此舉將有助台灣推動參與各項國際組織，持續增進台美合作關係及國際福祉，共同維護台灣民主自由。

友好決議文由猶他州參議員Scott Sandall提出，出席全體議員一致通過，並經參議長Stuart Adams 簽署。

伍志翔表示，馬年一開始，「馬上就有好成績」，這對台美外交關係有非常大的幫助，馬年還會繼續努力。他說，非常感謝猶他州參議會對台美夥伴關係的支持，此舉將有助台灣推動參與各項國際組織，持續增進台美合作關係及國際福祉，共同維護台灣民主自由。

決議文強調，今年為美國實施「台灣關係法」47周年，州參議會將在該法律基礎上，持續加強深化台美的宗教、經濟及文化等交流，同時強調台灣與美國及猶他州在科技、高等教育及其他各項領域合作的重要性。決議文並指出猶他州與台灣共享宗教自由、民主、人權、法治與自由市場經濟等價值，自1956年以來，摩門教已派遣4萬3,000名傳教士赴台宣教，協助開創雙方友好交流。

猶他州與台灣於1980年締結正式姊妹州關係，台灣也是第一個與猶他州在駕照互惠協議生效之國家。

猶他州參議會於2月19日通過友台決議，支持台灣有意義參與各項國際組織，駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔親臨議會見證。（駐舊金山經文處提供）

猶他州 中華民國 舊金山

