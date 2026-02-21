我的頻道

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

Trader Joe's炒飯疑含玻璃 火速召回超過300萬磅

記者李怡／舊金山報導
Trader Joe’s炒飯疑含玻璃，召回逾300萬磅。（圖片來自Club Trader Joe's）
Trader Joe’s炒飯疑含玻璃，召回逾300萬磅。（圖片來自Club Trader Joe's）

根據「舊金山紀事報」報導，連鎖超市Trader Joe's日前宣布，全美門市販售的一款冷凍雞肉炒飯因可能混入玻璃碎片，正進行全面召回。聯邦官員指出，此次屬於最高風險等級（Class I）召回，代表產品可能對消費者造成嚴重健康危害。

根據U.S. Department of Agriculture（USDA）旗下食品安全與檢驗局（Food Safety and Inspection Service, FSIS）發布的公告，受影響產品為20盎司包裝的「Trader Joe’s Chicken Fried Rice with stir fried rice, vegetables, seasoned dark chicken meat and eggs」。相關產品最佳食用期限為2026年9月8日至2026年11月17日，包裝上印有USDA檢驗標誌及工廠編號P-18356。

聯邦單位表示，該批產品於2025年9月8日至11月17日期間生產，並已運送至全美Trader Joe's門市銷售。此次召回總量超過300萬磅冷凍、未即食雞肉炒飯。

產品由位於俄勒岡州波特蘭的Ajinomoto Foods North America生產。問題曝光源於該公司接獲四起消費者投訴，指在食物中發現玻璃碎片，隨即通報聯邦監管機構。

食品安全與檢驗局指出，目前尚未接獲因食用該產品而導致受傷的確診通報，但提醒消費者如出現疑似不適或受傷情況，應儘速就醫。

聯邦官員警告，部分受影響產品可能仍存放於民眾家中冷凍庫。已購買相關產品的消費者，切勿食用，應將其丟棄或退回門市辦理退款。

食品安全與檢驗局表示，Class I召回為最高等級，意指存在「合理可能性」會對健康造成嚴重不良後果。當局呼籲消費者檢查家中冷凍食品包裝標示，避免誤食受影響產品。

Trader Joe's 舊金山 俄勒岡州

北加周一將迎來相對溫暖大氣河

金山里爾登總主教高中 發現200例潛伏型肺結核

