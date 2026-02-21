北加周一將迎來相對溫暖大氣河

我的頻道

編譯組／綜合報導
大氣河正向加州推進，將帶來副熱帶水汽激增。 （本報檔案照）
大氣河正向加州推進，將帶來副熱帶水汽激增。 （本報檔案照）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，經歷短暫的暴風雨間歇後，大氣層再度開始活躍。21日灣區大部分地區將保持乾燥，但不會平靜，陣風將隨時間推移增強，到22日，降雨和毛毛雨的可能性將重新出現在預報中，23日還將迎來一股相對溫暖的大氣河（atmospheric river）。

一股強冷空氣將持續籠罩灣區直至周日。高空觀測顯示，距地表僅數千英尺處氣溫仍低於冰點，遠低於2月下旬的平均水平。

雖然不會打破氣溫紀錄，但這意味著清晨寒冷、午後涼爽。21日最高氣溫將比常年低10度左右，多數地區將維持在50多度中後段，僅中半島（Peninsula）和東灣（East Bay）的濱水區域可能出現個別60度左右的氣溫。

隨著風暴系統逼近太平洋西北部，氣壓梯度增強，21日清晨起將出現強勁南風並持續整日。舊金山、中半島沿線及北灣（North Bay）、東灣地區可能出現每小時20至35英里的陣風，海拔500英尺以上區域陣風風速或達每小時40至45英里。

沿海水域將出現惡劣海況，小型船隻航行警告將持續整個周末，預計將有海面顛簸且航行條件危險。

21日晚間風力將略有減弱，但整體天氣模式不會持久平息。

22日上午，隨著首個風暴系統從太平洋西北部襲來掠過北加州，北灣地區雲層將逐漸加厚。上午晚些時候金門大橋（Golden Gate Bridge）以北可能出現小雨，午後南至舊金山及東灣區域或有毛毛雨或零星陣雨。周日降雨總量預計有限，多數地區不會出現顯著積水。

需重點關注的風暴系統將於周一登場。

預報模型顯示，太平洋西北部外海正在形成的低壓系統將於周一吸納更深厚的太平洋水汽。周一晚至周二期間，一條中等強度的大氣河可能形成，將大量副熱帶水汽輸送至加州海岸。

鑑於水汽來源的西南方位，這將是一個暖性風暴系統，可能給內華達山脈（Sierra）高海拔地區帶來降雨。新降雪覆蓋區域若遭遇降雨，將加劇洪澇風險。

灣區沿海山脈將迎來最大降雨量，可能達到2至3英寸。舊金山及周邊地區降雨量預計在1至1.5英寸之間。周一晚間降雨將覆蓋廣泛區域，並伴隨陣風持續至周二（24日）。

灣區 舊金山 加州

