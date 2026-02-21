我的頻道

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

臉書結識女子 金山退休人士被殺豬盤騙走50萬 親友苦勸不聽

編譯組／綜合報導
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（本報檔案照）
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（本報檔案照）

據ABC7電視台報導，舊金山灣區一位居民的畢生積蓄慘遭「殺豬盤」（pig butchering）騙局掠奪。這次受害者是舊金山（San Francisco）一位退休老人，他本以為能與新伴侶開啟新生活，卻最終損失逾50萬美元。

此案尤為令人心碎之處，是親友數月前已察覺其受騙並多有警告。他們聯繫了所有能找到的執法機構，卻仍無法阻止他將全部積蓄轉給詐騙犯。

舊金山居民盧克（Adan Look）曾收拾行裝，準備與在臉書結識的年輕女子共赴夏威夷，共同建造夢想家園。女子名叫安妮莎（Anissa），他稱她為安妮（Annie）。自去年五月起，兩人便通過WhatsApp保持聯繫。

安妮自稱來自日本，從事晶片銷售，家族資產達數百萬。他向對方聲稱自己獨居，妻子住在養老院。

「我告訴她這裡沒人給我做飯。就我一個人。她向我保證：『我會為你做飯，會幫你起床。』」盧克回憶道。「我當時完全失控了，頭腦發熱，什麼都願意做，」盧克說。

她承諾會來探望，甚至發來了航班信息。然而她始終沒有出現。

「後來她說自己迷上了加密（crypto）貨幣，」盧克回憶道。

安妮告訴他，自己通過加密貨幣投資賺了數百萬，他也完全可以做到。他們賺的錢足夠在夏威夷共同生活。就這樣，盧克將30萬美元、10萬美元、5000美元一筆又一筆地不斷匯入包括馬來西亞和越南的銀行。

盧克的兒子、海沃市（Hayward）的喬納森（Johnathan）察覺到異常。他看到那些關於愛情和投資的短信，當面質問父親。他警告父親那些加密貨幣網站似是虛假平台，但盧克回覆這是他的選擇，他的生活，他已準備好要逃離所有人。他坦言當時很牴觸，幾乎要和親人朋友們決裂了。

儘管喬納森向聯邦調查局、當地警方、特勤局、律師、銀行、成人保護服務機構等部門報案，但無人能阻止盧克匯款──直到上個月。

他試圖提取加密帳戶裡所謂的「600萬美元」。安妮稱需支付2萬5000美元解鎖。但他已身無分文。此時盧克方才意識到自己被騙了。

歷經數月苦澀，父子倆終於重歸於好。他們追查了騙局和損失的資金，但幾乎不抱能追回任何錢的希望。

意識到自己被騙後，盧克聯繫了電視台「7 On Your Side」，希望將他的故事公之於眾。他並非孤例。電視台已接到多名「殺豬盤」騙局受害者的求助── 詐騙者以愛情承諾和財富生活為誘餌引誘受害者上鉤。

世報陪您半世紀

