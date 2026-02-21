楊馳馬倡設「李小龍日」 紀念郵票華埠揭幕

楊馳馬擬設「李小龍日」華埠揭幕紀念郵票 向傳奇致敬。（受訪者供圖）

美國郵政 總署（USPS）19日晚，在中華文化中心舉行了李小龍 Forever紀念郵票社區揭幕儀式。活動免費向公眾開放，現場販售李小龍紀念郵票及相關集郵商品，吸引大批影迷到場。

加州 眾議員Matt Haney（楊馳馬）表示，近來從李小龍主題展覽到州級都肯定李小龍所承載的文化價值，並表示於20日正式提出法案，建議將每年5月17日定為全加州「李小龍日」（Bruce Lee Day）。若順利立法，李小龍將成為首位在加州法律中設立專屬紀念日的華裔美國人。

楊馳馬指出，此舉象徵州政府層面對華裔移民歷史與加州發展關係的正式肯認。他說，「李小龍不僅屬於華人社區，他的歷程，本身就是加州多元歷史文化的一部分。」

郵政總署與亞太裔歷史文化基金會（APA Heritage Foundation）合作舉辦此次揭幕活動，包括舊金山代理郵政局長基雷恩（Jason Kirrane）、APA Heritage Foundation主席鄭可欣（Claudine Cheng）、華埠中華文化中心行政總監Jenny Leung，以及舊金山市第三區市議員李爾德、市府律師邱信福、市議員陳小焱、州眾議員楊馳馬，及白蘭社區基金副主席呂羅婉雯等代表出席。

Jason Kirrane表示，能在農曆新年期間慶祝李小龍並展示這枚充滿動感的紀念郵票，是一項榮耀。「這不僅是一枚郵票，更彰顯李小龍對全球文化持久而深遠的影響。」

鄭可欣指出，李小龍是連結東西文化的重要象徵，「很高興在他出生與成長過的城市舊金山，與社區共同見證這一時刻。」

這枚紀念郵票由USPS藝術總監Antonio Alcalá策畫設計，邀請畫家Kam Mak創作李小龍飛踢經典姿態的黑白肖像。畫作以蛋彩畫（egg tempera）繪製於傳統石膏底板上，背景以書法筆觸呈現其在電影「The Game of Death」中標誌性的黃色運動服元素。郵票右側「BRUCE LEE」與「USA FOREVER」字樣以斜體排列，設計成仿佛被飛踢擊破，強化動感視覺效果。

USPS表示，「Forever」郵票將永久等同於一盎司First-Class Mail郵資。民眾可透過全美郵局門市、USPS官網或集郵專線購買。

郵政總署指出，作為獨立聯邦機構，USPS今年迎來成立250周年，持續推動網絡現代化計畫，確保為全國社區提供穩定且高效率的郵政服務。