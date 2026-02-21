我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

楊馳馬倡設「李小龍日」 紀念郵票華埠揭幕

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊馳馬擬設「李小龍日」華埠揭幕紀念郵票 向傳奇致敬。（受訪者供圖）
楊馳馬擬設「李小龍日」華埠揭幕紀念郵票 向傳奇致敬。（受訪者供圖）

美國郵政總署（USPS）19日晚，在中華文化中心舉行了李小龍Forever紀念郵票社區揭幕儀式。活動免費向公眾開放，現場販售李小龍紀念郵票及相關集郵商品，吸引大批影迷到場。

加州眾議員Matt Haney（楊馳馬）表示，近來從李小龍主題展覽到州級都肯定李小龍所承載的文化價值，並表示於20日正式提出法案，建議將每年5月17日定為全加州「李小龍日」（Bruce Lee Day）。若順利立法，李小龍將成為首位在加州法律中設立專屬紀念日的華裔美國人。

楊馳馬指出，此舉象徵州政府層面對華裔移民歷史與加州發展關係的正式肯認。他說，「李小龍不僅屬於華人社區，他的歷程，本身就是加州多元歷史文化的一部分。」

郵政總署與亞太裔歷史文化基金會（APA Heritage Foundation）合作舉辦此次揭幕活動，包括舊金山代理郵政局長基雷恩（Jason Kirrane）、APA Heritage Foundation主席鄭可欣（Claudine Cheng）、華埠中華文化中心行政總監Jenny Leung，以及舊金山市第三區市議員李爾德、市府律師邱信福、市議員陳小焱、州眾議員楊馳馬，及白蘭社區基金副主席呂羅婉雯等代表出席。

Jason Kirrane表示，能在農曆新年期間慶祝李小龍並展示這枚充滿動感的紀念郵票，是一項榮耀。「這不僅是一枚郵票，更彰顯李小龍對全球文化持久而深遠的影響。」

鄭可欣指出，李小龍是連結東西文化的重要象徵，「很高興在他出生與成長過的城市舊金山，與社區共同見證這一時刻。」

這枚紀念郵票由USPS藝術總監Antonio Alcalá策畫設計，邀請畫家Kam Mak創作李小龍飛踢經典姿態的黑白肖像。畫作以蛋彩畫（egg tempera）繪製於傳統石膏底板上，背景以書法筆觸呈現其在電影「The Game of Death」中標誌性的黃色運動服元素。郵票右側「BRUCE LEE」與「USA FOREVER」字樣以斜體排列，設計成仿佛被飛踢擊破，強化動感視覺效果。

USPS表示，「Forever」郵票將永久等同於一盎司First-Class Mail郵資。民眾可透過全美郵局門市、USPS官網或集郵專線購買。

郵政總署指出，作為獨立聯邦機構，USPS今年迎來成立250周年，持續推動網絡現代化計畫，確保為全國社區提供穩定且高效率的郵政服務。

從立法倡議到郵票發行，李小龍的名字再次在舊金山與加州公共領域被高聲提起。對許多華裔社區成員而言，這不僅是對武術傳奇的紀念，更是一份對身分、歷史與文化認同的肯定。

楊馳馬擬設「李小龍日」華埠揭幕紀念郵票 向傳奇致敬。（受訪者供圖）
楊馳馬擬設「李小龍日」華埠揭幕紀念郵票 向傳奇致敬。（受訪者供圖）

世報陪您半世紀

李小龍 加州 美國郵政

上一則

Trader Joe's炒飯疑含玻璃 召回逾300萬磅 最高警示

下一則

全美最毒地…聖荷西州大旁化工廠汙染 環保署砸千萬清地

延伸閱讀

加州油價兩周狂飆近10% 農產品跟著漲？ 原因是...

加州油價兩周狂飆近10% 農產品跟著漲？ 原因是...
馬漢想爭加州州長寶座 民主黨進步派議員不支持

馬漢想爭加州州長寶座 民主黨進步派議員不支持
加州陸地不斷下沉 最嚴重逾7呎

加州陸地不斷下沉 最嚴重逾7呎
向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票
馬年郵票、李小龍郵票…華裔設計師靈感銓釋

馬年郵票、李小龍郵票…華裔設計師靈感銓釋

熱門新聞

新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」