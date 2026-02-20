聖塔羅莎學區財政危機「全加州最嚴重」3年須砍4200萬預算

聖塔羅莎學區正面臨加州最嚴重的財政危機；示意圖。(取自Pexels)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，儘管去年聖塔羅莎學區 （Santa Rosa district）裁減了100個職位，關閉4所學校，並計畫於今年6月再關閉兩所校區，但該學區仍深陷財政困境，上月州政府官員更指出其現金流問題堪稱全州最嚴重。

聖塔羅莎學區多年來的資金消耗速度之快，已致本學年秋季行政部門報告稱：若無法緊急籌措約300萬美元現金，將無法維持教師及員工薪資支付至6月。

學區數據顯示，過去十年中有七年其運營支出持續超過收入。為遏制赤字支出並恢復財務穩定，聖塔羅莎學區未來三年必須削減至少4200萬美元預算。

到明年，這個服務近20萬人口的最大學區將僅剩一所獨立初中，數百名初中生將轉入新組建的7-12年級綜合校區。這一爭議性調整令部分家長擔憂會導致家庭遷出學區。

面對學區可能破產並遭州政府接管的危機，校方領導層18日被迫做出系列艱難且不得人心的抉擇。教委頂著家長和教職員工的痛心反對，投票 決定再裁減100個崗位，並大幅削減全學區關鍵人員及服務。

這些變動將導致教師、副校長、職業顧問及處理嚴重學生行為問題的干預人員減少。多數年級的班級規模將擴大，部分特殊教育學生將轉入普通班級。

到明年，該學區員工總數將縮減約13%。

去年秋季的預算更新報告顯示，該學區普通基金將於6月30日耗盡，屆時現金餘額將出現280萬美元赤字，至2027年6月底赤字將擴大至1620萬美元。

該報告觸發了州財政監管的早期程序。州政府派遣的財政危機與管理援助小組（Fiscal Crisis and Management Assistance Team）協助聖塔羅莎學區制定緊急節流方案。

根據州政府報告，在聖塔羅莎學區未來三年需削減的4200萬美元預算中，截至去年12月僅確定了190萬美元的削減額度。

周三宣佈的削減措施預計將通過一系列重大調整再節省1390萬美元：將一至三年級班級規模從24人增至32人，高中班級從32人增至35人，並大幅削減心理健康與諮詢服務。這意味著未來幾年該學區仍需削減約2620萬美元。

受入學人數減少、教職員工及運營成本上升等複雜因素影響，整個灣區 學校正面臨財政困境。