議員陳詩敏競選國會席位 獲建築工會「單獨背書」

舊金山建築工會理事會背書陳詩敏，角逐國會席位再添助力。(記者李怡╱攝影)

舊金山 建築與營造業工會理事會（San Francisco Building and Construction Trades Council）日前宣布，正式背書市議員陳詩敏（Connie Chan）參選加州 第11選區聯邦眾議員，為其角逐接替眾議院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）席位的競選再添重要勞工界支持。

理事會此番為「單獨背書」（sole endorsement），顯示其在此次選戰中明確力挺陳詩敏。該會由灣區24個建築工會組成，代表數以萬計的建築與營造業勞工，是舊金山歷史最悠久、持續運作的工會組織之一，在地方政治中具有舉足輕重的影響力。

陳詩敏在聲明中表示，建築工會為舊金山的發展奠定基礎，她為能與勞工團體並肩合作深感自豪。「我們要重建中產階級、創造優質的工會工作機會，支持全市辛勤工作的家庭，」她說。

舊金山建築與營造業工會理事會會長小馬左拉(Larry Mazzola Jr)指出，聯邦層級需要真正為勞工發聲的代表。「陳詩敏一直是為勞工奮戰的鬥士。她聰明、肯努力，並確保勞工獲得公平對待，這正是我們在國會所需要的人選。」

該會秘書長兼財務長岡薩雷斯(Rudy Gonzalez)也表示，裴洛西過去長期支持勞工權益，而陳詩敏若進入國會，將延續這項傳統。「她理解經濟正義與建築工作之間的連結，會成為華府強而有力的合作夥伴，我們已準備好在這場競選中與她站在一起。」

陳詩敏近期在競選中接連獲得多個勞工團體支持。除建築工會理事會外，過去一個月內她也宣布獲得全國護士聯合會（National Nurses United）、舊金山勞工議會（San Francisco Labor Council）、加州教師協會（California Teachers Association）、加州教師聯合會（California Federation of Teachers）及舊金山消防員工會798分會（San Francisco Fire Fighters Local 798）等團體的單獨背書。

隨著主要勞工組織陸續表態，陳詩敏在加州第11選區的選戰布局逐步成形。觀察人士指出，勞工團體的支持向來在舊金山選舉中扮演關鍵角色，未來選情走向仍備受關注。