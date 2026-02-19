紅牛車隊周末線下展示 角田將駕駛RB7亮相

紅牛傳奇賽車RB7在舊金山地標性建築前進行展示，21日的活動是一場免費對外開放的街頭示範。（紅牛提供，版權屬Pricilla Rodriguez）

紅牛車隊（Red Bull Racing）宣布，儲備車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）將於21日在舊金山 參加線下展示活動，在街頭駕駛傳奇賽車 RB7。RB7曾由維特爾（Sebastian Vettel）於2011年駕駛奪下F1 年度總冠軍，被視為紅牛歷史上最具代表性的戰車之一。

「我迫不及待想再次坐進F1賽車的駕駛艙，而且能在舊金山駕駛RB7，真的太棒了，」角田在紅牛社群影片中表示。他也預告將在現場「甩尾、燒胎，讓大家聽到真正的F1引擎聲浪」。

本次線下展示活動並非正式賽季活動，而是一場免費對外開放的街頭示範。活動將於Marina Boulevard與Marina Green一帶舉行，無需門票，民眾可沿街觀賞。除了RB7之外，紅牛二隊 的F1賽車也將上街示範，讓車迷近距離感受V8引擎轟鳴與輪胎煙霧的震撼場面。主辦方提醒，由於車輛聲浪巨大，建議觀眾特別是兒童佩戴耳塞。

角田的此次亮相，正值其職涯轉折點。紅牛去年調整車手陣容，由Isack Hadjar接替角田在主隊的車手位置，25歲的角田將在2026新賽季擔任紅牛測試與後備車手。對於這項「極為艱難」的決定，他曾表示：「我還沒結束。我會比以往更加努力，證明自己值得回到正式賽場。」

因此，這場舊金山街頭示範不僅是一場視覺與聲浪的盛宴，也成為角田重返聚光燈的重要時刻。對他而言，與紅牛的故事，或許仍未畫下句點。