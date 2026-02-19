我的頻道

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

AT&T、The RealReal將重返聯合廣場 釋放舊金山市中心回暖訊號

記者李怡／舊金山報導
聯合廣場商圈近來人流漸增，部分業者表示假日客流已有明顯改善。（記者李怡╱攝影）
在疫情後一度出現空置潮的舊金山市中心商圈，近日傳來振奮消息。兩家曾於2023年關閉門市的零售商，AT&T與The RealReal將重返聯合廣場（Union Square）原址營運，為市中心商業復甦再添一筆。

據舊金山市府消息，AT&T將回歸位於Powell街與Market街交界的One Powell St.大樓。這一地點緊鄰纜車（cable car）總站轉盤，是觀光客與通勤族往來密集的黃金地段。AT&T公司尚未公布確切開幕時間，但此舉被視為對市中心客流回升的信心表態。

另一家宣布回歸的是高端時尚二手平台The RealReal。該公司表示，將於2月26日在Post街253號原址開設「重新構想（reimagined）」的旗艦店。新店為兩層樓空間，將販售服飾、珠寶與名表，並提供寄售諮詢服務，周末還將引進「Painted Leopard」咖啡品牌，結合零售與生活風格體驗。這處物業去年秋季以3050萬元售出，顯示投資人對該區未來發展仍具信心。

疫情期間，聯合廣場周邊曾有數十家零售商撤出或暫停營運，使市中心一度顯得冷清。如今原址復業的情況並不多見。少數類似案例包括時尚品牌H&M去年在Stonestown Galleria原址重新開張，以及優衣庫（Uniqlo）計畫重返Powell街一帶，不過選址已改至距原旗艦店數個街區外的新地點。

The RealReal公司表示，舊金山是這家公司的創立之地，此次重返聯合廣場象徵品牌與城市連結的延續，也反映其對本地市場的長期承諾。業界人士分析，隨著觀光回溫、大型活動重返市中心，以及舊金山市府持續推動治安與街區活化措施，商家回流或成為新一波復甦信號。

聯合廣場商圈近來人流漸增，部分業者表示假日客流已有明顯改善。AT&T與The RealReal選擇「回到原點」，不僅為街區增添商機，也為其他仍在觀望的品牌帶來信心。未來是否會有更多企業跟進，仍有待觀察。

