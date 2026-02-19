我的頻道

快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

舊金山8旬華婦撞死4人或免關引爭議 學者分析量刑原因

舊金山訊
圖為案發後居民自發為死者追悼。（本報資料照片）
舊金山80歲華裔長者劉方瑪麗（Mary Fong Lau，音譯）因在2024年駕車撞死一家四口而面臨四項重罪過失殺人指控。案件日前出現重大進展，她將原本的「無罪」答辯改為「不抗辯」（no-contest plea），而法官表示傾向不判監禁，引發社會強烈反彈。

事故發生於2024年3月16日。根據檢方指控，劉方瑪麗當時駕駛賓士SUV，在西門區（West Portal）Ulloa街一帶以最高約70哩時速行駛，車輛衝上人行道、並撞上Muni地鐵West Portal車站入口附近的候車亭，造成奧洛維拉（Diego Cardoso de Oliveira）一家四口傷亡。40歲的奧洛維拉與1歲兒子當場身亡，38歲妻子Matilde Moncada Ramos Pinto與數月大嬰兒送醫後不治。

2026年2月13日，劉方瑪麗改為不抗辯。依程序，這意味她放棄陪審團審判權利，由法院視同有罪進入量刑階段，但不正式承認罪責。

舊金山高等法院法官陳啟煌（Bruce Chan）在聽證會上表示，考量被告高齡、無犯罪紀錄與悔意等因素，擬判處2至3年緩刑，期間不得駕車，並未打算判處監禁、居家拘禁或社區服務。最終量刑仍待後續聽證會正式宣告。

此舉迅速在社群媒體引發公憤。不少民眾質疑，四條人命卻可能「零監禁」，是否傳遞錯誤訊號。

史丹福大學刑法教授溫斯伯格（Robert Weisberg）指出，加州法官在量刑上具有高度裁量權，須綜合考量被告年齡、悔意、再犯風險及案件具體情況。他坦言，若僅判緩刑，「在一般觀感上接近零處罰」。他還指出：「法官在某一特定案件中的量刑並不會成為其他案件的法律先例，但它確實會（作為）某種訊號。」

溫斯伯格表示，他原本預期至少會有一段短期監禁，接著附帶嚴格條件的緩刑，或者兩者並行。

柏克萊加大刑事司法法教授西蒙（Jonathan Simon）表示，他同意法官擬以緩刑而非監禁處理此案，理由是被告顯示出個人罪責感，且不太可能對公共安全構成持續威脅。

西蒙說：「這類案件令人痛苦，因為所造成的傷害與行為人對該傷害的個人可責性極度不成比例。」他並表示：「監獄對即便年輕且健康的人都很嚴酷，而對於年長或患病者而言，可能極其困難，甚至危及生命……在這種情況下施以（監禁）將是沒有意義且殘酷的。」

檢方則明確反對此結果。舊金山地檢長謝安宜（Broke Jenkins）發聲明指出，法院接受不爭辯答辯並示意量刑，未能要求被告承認罪責，也未能與事故規模相稱。「在如此重大的生命損失面前，本應有更嚴肅的問責。」

死者家屬亦表達強烈不滿。奧洛維拉的妹妹丹妮絲（Denise Oliveira）在庭上表示，家屬感到「不被尊重」。死者家屬亦致函法官，反對任何未反映罪行嚴重性的處置，強調法律責任不應因年齡而減輕。「每一位持照駕駛人都有義務安全駕駛，無論年齡高低。」

華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
官員警告，太浩湖即將暴風雪，恐寸步難行。民眾應做好準備。(圖取自南太浩湖市府臉書)

暴風雪來襲 太浩湖恐寸步難行 氣象局：16日晚最嚴重

2026-02-14 01:20

