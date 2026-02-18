我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

疫期公益活動麻將 如今風靡金山社區 成文化與療癒媒介

編譯林思牧／綜合報導
疫情期間在舊金山華埠發起的公益行動，竟然演變出今日麻將風行的熱潮。(本報資料照片)
疫情期間在舊金山華埠發起的公益行動，竟然演變出今日麻將風行的熱潮。(本報資料照片)

疫情期間在舊金山華埠發起的公益行動，竟然演變出今日麻將風行的熱潮。在舊金山的各個社區，經常可以聽到麻將牌碰撞的聲音。

舊金山觀察家報報導，在舊金山的餐廳、酒吧，甚至像聖約瑟夫藝術協會（Saint Joseph’s Arts Society）這個由肯福克（Ken Fulk）設計的高尚空間裡，都能聽到這清脆的聲響。這得歸功於一項日益壯大的運動，該運動將麻將作為一種促進社區交流、文化連結和療癒心靈的媒介。

麻將這項起源於19世紀的中國遊戲，近年來在舊金山地區迅速走紅，這在很大程度上要歸功於「麻將運動」（Mahjong Movement）。它是由三角洲華埠倡議組織（Delta Chinatown Initiative）於2023年1月發起。

該組織是由何莉莉（Lily Ho，音譯）在新冠疫情期間創立的，旨在唐人街安裝監視器，以幫助打擊針對亞裔老年人的仇恨犯罪。「疫情期間湧現出許多問題，而最弱勢的群體卻被忽視了，」何莉莉說。她表示，打擊暴力偏見是一項艱鉅的工作，她描述了自己參與的集會、與地檢長辦公室和舊金山警察局的會議，以及各個維權團體之間的內訌。

「我當時想做一些既能促進交流、又能帶來樂趣，還能揭露針對亞裔的仇恨的事情，」她說。「運動和遊戲是能夠將人們聚集在一起的普世活動。」她特別提到麻將，認為它既能讓那些通常獨來獨往的亞裔長者們受到關注，又能促進不同世代和文化的人們交流。打麻將能帶來許多眼神交流，而且不涉及酒精，這大大增加了人們建立聯繫的機會。

何女士說，為了實現這個願景，她一開始就不斷嘗試不同的地點、時間和合作夥伴。首場活動在SoMa區舉辦，由Dear Community協辦，該組織同樣源自反亞裔仇恨運動。麻將活動迅速發展，尤其是在年輕玩家群中。第二場活動於2023年4月在Mamahuhu餐廳舉行，並取得了巨大成功，現在每周一大家都會在這裡打麻將。

「看到其他麻將俱樂部如雨後春筍般湧現，真是太棒了，」她說。 「麻將現在正處於蓬勃發展的時期。」聖約瑟夫藝術協會每月都會舉辦一場規模盛大的麻將活動，每逢麻將之夜，20多張牌桌都座無虛席。麻將場地可容納100名玩家，主辦單位也會聘請老師指導新手入門，門票通常很快就會售罄。

亞馬遜網站上有許多款美式麻將牌出售。 (amazon.com)
亞馬遜網站上有許多款美式麻將牌出售。 (amazon.com)

世報陪您半世紀

舊金山 亞裔 疫情

上一則

慶農曆新年 政商僑領齊聚花園角廣場

延伸閱讀

年輕軟體開發員登灣區最高收入群體 比率高於其他職業

年輕軟體開發員登灣區最高收入群體 比率高於其他職業
舊金山中華總商會 「財神到」慶典迎火馬年

舊金山中華總商會 「財神到」慶典迎火馬年
新一波冷空氣報到 恐罕見低海拔降雪

新一波冷空氣報到 恐罕見低海拔降雪
超級盃為灣區帶來5億元收入？ 專家存疑

超級盃為灣區帶來5億元收入？ 專家存疑
舊金山華婦撞死一家四口 被曝脫產數百萬逃避賠償

舊金山華婦撞死一家四口 被曝脫產數百萬逃避賠償

熱門新聞

華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
知情人士透露，矽谷億萬富翁之一、Meta集團創辦人暨執行長查克柏格計畫在邁阿密購買房產，加入眾多在南佛羅里達擴張版圖的矽谷超級富豪行列。（本報資料照片）

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

2026-02-11 16:18
官員警告，太浩湖即將暴風雪，恐寸步難行。民眾應做好準備。(圖取自南太浩湖市府臉書)

暴風雪來襲 太浩湖恐寸步難行 氣象局：16日晚最嚴重

2026-02-14 01:20
水管工、電工能較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

AI取代不了 專案經理等工作年薪10萬元 無需大學學歷

2026-02-16 01:18

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉