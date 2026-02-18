我的頻道

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

修繕多年 大蘇爾最壯觀步道重新開放

編譯組／綜合報導
過去十年多部分未開放的大蘇爾(Big Sur)路段，經過多方努力，近日終於開放。圖為2024年在豪雨過後，大蘇爾附近的美國1號公路部分路段坍塌的無人機拍攝畫面。(路透)
過去十年多部分未開放的大蘇爾(Big Sur)路段，經過多方努力，近日終於開放。圖為2024年在豪雨過後，大蘇爾附近的美國1號公路部分路段坍塌的無人機拍攝畫面。(路透)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在過去十年的大部分時間裡都無法通行的大蘇爾（Big Sur）最壯觀步道，如今終於重新開放，讓徒步者和揹包客得以重返該地區崎嶇山脈腹地的山峰、瀑布和天然泳池。

大蘇爾的精髓在於其與世隔絕的自然之美，該特質源自巍峨的聖塔露西亞山脈（Santa Lucia Range），貫穿群山的少數徒步路線之一便是Marble Peak步道，這條歷史悠久的14哩長徑將大蘇爾中心地帶與遙遠的薩林納斯谷（Salinas Valley）緊密相連。

過去十年間，野火肆虐、山體滑坡與風暴侵襲接踵而至，將步道部分路段掩埋在倒伏的樹木與茂密的荊棘叢中。歷經數年的修復工程終於完成，這片土地在志願者團隊的辛勤耕耘下得以重見天日，也恰逢春季徒步季來臨之際。其中，非營利組織Ventana Wilderness Alliance負責維護大蘇爾大部分後方地區，志願者們主導了最艱苦的步道修復工程。

大蘇爾海岸線散布著眾多步道起點，既有通往瀑布的短途徒步路線，也有攀登太平洋高空觀景台的陡峭山徑；深入山脈腹地，更有一張原始荒野的步道網絡，吸引著揹包客踏上穿越廣袤內陸的沉浸式旅程。

據信，Marble Peak步道約90年前由Civilian Conservation Corps修建，是罕見的橫貫東西的通道，與多條南北向步道相連，為多日徒步探險提供了絕佳路線。這條步道從東部乾旱的薩林納斯谷出發，穿越陡峭峽谷，途經隱秘瀑布，最終抵達大蘇爾核心區海拔4031呎的Marble Peak，那裡擁有大蘇爾最壯麗的海岸線景觀。

從聖塔露西亞山脈兩側均可抵達Marble Peak 步道，但無論從哪個方向出發都需長途跋涉。

從大蘇爾西側出發，步道起點位於North Coast Ridge路。這條聯邦林業局（U.S. Forest Service）管轄的封閉道路對徒步者開放。1號公路（Highway 1）沿線從Pfeiffer Big Sur州立公園至Julia Pfeiffer Burns州立公園之間有多個步道入口可通往北海岸山脊路，但需徒步數英里上坡路程方能抵達起點。

較便捷的路線位於聖塔露西亞山脈東側的Arroyo Seco Day Use區。需沿Arroyo Seco Indians路徒步2.4哩下行，途中需橫渡Arroyo Seco河。河水暴漲時極具危險性，步道專家指出，河流流速應低於每秒250立方呎。可登錄BigSurTrailMaps.net查詢實時流量數據。

儘管Marble Peak步道深處荒野，但仍為相對平緩的輕鬆徒步路線。Ventana Wilderness Alliance提醒：「步道與營地狀況瞬息萬變。」出行前請務必訪問聯盟官網www.ventanawild.org/trails，查看最新路況及指導信息。

大蘇爾(Big Sur)最壯觀的Marble Peak步道，如今終於重新開放。(...
大蘇爾(Big Sur)最壯觀的Marble Peak步道，如今終於重新開放。(Google Maps)

復工 州立公園 舊金山

