超級盃人氣勝過泰勒絲 公交客運量創新高

聖塔克拉拉谷交通局超級盃賽事公交客運量創歷史新高，達3萬人次。（本報資料照片）

「聖荷西 焦點」（San Jose Spotlight）報導，為觀看超級盃 賽事往返聖塔克拉拉（Santa Clara）李維體育場（Levi's Stadium）的公共交通客運量創歷史新高，達3萬人次，儘管途中也少有波折。

聖塔克拉拉谷交通局VTA統計顯示，這場吸引7萬零823名觀眾的賽事共產生2萬8000次輕軌出行和2600次公交出行。若按往返均使用公共交通計算，約20%的觀眾選擇了VTA服務。

3萬次出行量較VTA在2月8日預估的數字高出5000次，並刷新了2023年泰勒絲（Taylor Swift）「Eras」巡演在李維體育場創下的2萬3400次歷史紀錄。

VTA發言人羅斯（Stacey Hendler Ross）表示：「第60屆超級盃賽結束後，VTA在90分鐘內通過巴士和輕軌安全疏散了李維體育場逾1萬5千名乘客。儘管數萬球迷同時離場難免出現短暫等候，但VTA團隊高效運送了創紀錄的乘客量。這是公共交通領域的重要成就。」

對部分乘客而言，VTA輕軌服務考驗著超乎尋常的耐心。聖荷西居民舍瑙爾（Erik Schoennauer）便是其中之一，他已累計乘坐輕軌前往李維體育場觀賽約30次。

「我們被擠得像沙丁魚罐頭一樣」，他說。比賽日當天上午11點時舍瑙爾抵達Japantown/Ayer站，卻苦等40分鐘才上車；此前一列滿載列車徑直駛過該站。上車後，這輛擁擠的列車又跳過了後續站點。之後為避開人潮他提前離場，卻被告知列車將停運至比賽結束。

「我目睹數千人進進出出，滿臉困惑與惱怒」，舍瑙爾表示，「這絕非我們希望遊客體驗的服務。」

當地交通倡導者、「聖荷西焦點報」專欄作家馬隆（Monica Mallon）雖未持有超級盃門票，仍乘坐公共交通前往體育場實地考察VTA的運營表現。

「我注意到現場部署了大量大使和指示牌，幫助乘客和遊客抵達目的地」，馬隆透露，「當然像所有大型活動一樣存在混亂擁擠，但總體表現令人印象深刻……VTA成功應對了挑戰，提供了安全可靠的服務，運送了數萬名乘客往返賽場。」

VTA的下一個挑戰是國際足聯世界盃 （FIFA），6月至7月期間李維體育場將承辦六場賽事。

由於公共交通機構通常每售出一張車票就會虧損，客流激增將加劇財務壓力。上月，VTA總經理戈諾特（Carolyn Gonot）致函灣區州議員，尋求為世界盃賽事追加4400萬美元資金。

她在信中寫道：「遺憾的是，本次活動所需的額外運營、安全保障資源已超出VTA現有能力。」