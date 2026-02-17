年輕軟體開發員登灣區最高收入群體 比率高於其他職業

舊金山灣區已知是全美最富裕的地區之一，年輕專業人士是這些財富的最大受益族群。(舊金山縣市府臉書)

舊金山灣區 已知是全美最富裕的地區之一。根據舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)針對薪資和就業數據的分析顯示，年輕專業人士是這些財富的最大受益族群之一。

舊金山都會區薪資最高10%人口的年薪為24萬美元，聖荷西為27萬4000美元。根據2023年的人口普查數據、其為可獲得詳細就業數據的最新年份，這兩個城市在全美就業人口最多的十大城市中，位居最高前兩位。

舊金山和聖荷西都會區約有6萬8000名軟體開發人員，其中許多是20多歲的Z世代，他們是創造財富聚集現象的重要原因。灣區高收入者從事軟體開發的比率、高於其他任何職業。在舊金山和聖荷西都會區，科技業主力軍占收入最高10%人口的五分之一。

人口普查數據列出的800種不同職業，灣區高收入族群第二常見的職業是「其他經理人」(other managers)、占9%。這是一個涵蓋小型企業經理的廣泛類別。緊隨在後的是執行長和律師，各占6%。

這與全美的情況形成鮮明對比。在全美，執行長和「其他經理人」是高收入者中最常見，而軟體開發人員的比率則低於6%。

經濟學家表示，灣區優勢之一在於其人才庫的深度，這裡是全球最大的科技人才聚集地。史丹福大學與柏克萊加大等頂尖學府、培養出許多優秀的電腦科學畢業生。研究經費和私人投資創造一種網路效應，研發出矽晶片，以及最近的人工智慧領域前驅ChatGPT和自動駕駛汽車。

這種優勢似乎在疫情 期間衰退。舊金山人口在疫情爆發的第一年流失6.3%，是各大城市中人口流失比率最高。舊金山經濟學家泰伊根(Ted Egan)先前表示，舊金山市在疫情前，就已流失年輕的非大學畢業生，但時至2020年，大學畢業生也開始離開。

不過，灣區仍然是科技中心和財富創造中心，擁有全球最多的創投。

在灣區高收入者中，年輕世代比年長居民更有可能成為軟體開發人員。在2023年收入最高的約4000名Z世代員工中，超過一半是軟體開發人員。數學和科學、金融和護理是接下來最常見的高收入職業。

相較之下，高收入的嬰兒潮世代最有可能擔任執行長、律師或管理層。其中有超過3000人是醫生，而收入最高的Z世代居民中、僅有一小部分是醫生。這種動態部分反映特定領域的醫生短缺。

其他大都會地區仍擁有大量高薪的年輕科技工作者。芝加哥收入最高的Z世代居民中，超過三分之一是軟體工程師，紐約的比率為24%。但這些城市經濟對科技的依賴程度並不高。例如，芝加哥的高收入年長者，如千禧世代和X世代居民，更常見的是經理或管理分析師，而非軟體工程師。

疫情期間的遠距辦公、導致舊金山市中心辦公大樓空置率創歷史新高，人們對灣區過度依賴科技的擔憂，也因而加劇。但隨著人工智慧的興起，新一輪的繁榮催生了許多百萬富翁，灣區經濟展現出強勁實力，例如創投及頂尖工程師人才的搶奪。