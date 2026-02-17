我的頻道

川普談對台灣軍售 認了正和習近平溝通「很快會做決定」

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

年輕軟體開發員登灣區最高收入群體 比率高於其他職業

編譯組／綜合報導
舊金山灣區已知是全美最富裕的地區之一，年輕專業人士是這些財富的最大受益族群。(舊金山縣市府臉書)
舊金山灣區已知是全美最富裕的地區之一。根據舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)針對薪資和就業數據的分析顯示，年輕專業人士是這些財富的最大受益族群之一。

舊金山都會區薪資最高10%人口的年薪為24萬美元，聖荷西為27萬4000美元。根據2023年的人口普查數據、其為可獲得詳細就業數據的最新年份，這兩個城市在全美就業人口最多的十大城市中，位居最高前兩位。

舊金山和聖荷西都會區約有6萬8000名軟體開發人員，其中許多是20多歲的Z世代，他們是創造財富聚集現象的重要原因。灣區高收入者從事軟體開發的比率、高於其他任何職業。在舊金山和聖荷西都會區，科技業主力軍占收入最高10%人口的五分之一。

人口普查數據列出的800種不同職業，灣區高收入族群第二常見的職業是「其他經理人」(other managers)、占9%。這是一個涵蓋小型企業經理的廣泛類別。緊隨在後的是執行長和律師，各占6%。

這與全美的情況形成鮮明對比。在全美，執行長和「其他經理人」是高收入者中最常見，而軟體開發人員的比率則低於6%。

經濟學家表示，灣區優勢之一在於其人才庫的深度，這裡是全球最大的科技人才聚集地。史丹福大學與柏克萊加大等頂尖學府、培養出許多優秀的電腦科學畢業生。研究經費和私人投資創造一種網路效應，研發出矽晶片，以及最近的人工智慧領域前驅ChatGPT和自動駕駛汽車。

這種優勢似乎在疫情期間衰退。舊金山人口在疫情爆發的第一年流失6.3%，是各大城市中人口流失比率最高。舊金山經濟學家泰伊根(Ted Egan)先前表示，舊金山市在疫情前，就已流失年輕的非大學畢業生，但時至2020年，大學畢業生也開始離開。

不過，灣區仍然是科技中心和財富創造中心，擁有全球最多的創投。

在灣區高收入者中，年輕世代比年長居民更有可能成為軟體開發人員。在2023年收入最高的約4000名Z世代員工中，超過一半是軟體開發人員。數學和科學、金融和護理是接下來最常見的高收入職業。

相較之下，高收入的嬰兒潮世代最有可能擔任執行長、律師或管理層。其中有超過3000人是醫生，而收入最高的Z世代居民中、僅有一小部分是醫生。這種動態部分反映特定領域的醫生短缺。

其他大都會地區仍擁有大量高薪的年輕科技工作者。芝加哥收入最高的Z世代居民中，超過三分之一是軟體工程師，紐約的比率為24%。但這些城市經濟對科技的依賴程度並不高。例如，芝加哥的高收入年長者，如千禧世代和X世代居民，更常見的是經理或管理分析師，而非軟體工程師。

疫情期間的遠距辦公、導致舊金山市中心辦公大樓空置率創歷史新高，人們對灣區過度依賴科技的擔憂，也因而加劇。但隨著人工智慧的興起，新一輪的繁榮催生了許多百萬富翁，灣區經濟展現出強勁實力，例如創投及頂尖工程師人才的搶奪。

華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
知情人士透露，矽谷億萬富翁之一、Meta集團創辦人暨執行長查克柏格計畫在邁阿密購買房產，加入眾多在南佛羅里達擴張版圖的矽谷超級富豪行列。（本報資料照片）

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

2026-02-11 16:18
官員警告，太浩湖即將暴風雪，恐寸步難行。民眾應做好準備。(圖取自南太浩湖市府臉書)

暴風雪來襲 太浩湖恐寸步難行 氣象局：16日晚最嚴重

2026-02-14 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53

