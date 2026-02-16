我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

NBA全明星賽 中國雜技亮相中場秀 歐巴馬夫婦現身觀賽

記者王子涵╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
來自中國太原、以高空獨輪車頂碗聞名的表演者Red Panda，已經在NBA舞台活躍近30年。(記者王子涵╱攝影)
來自中國太原、以高空獨輪車頂碗聞名的表演者Red Panda，已經在NBA舞台活躍近30年。(記者王子涵╱攝影)

NBA再次升級的全明星賽制在15日比賽日迎來檢驗，「世界隊vs.美國隊」的全新概念成功扭轉了連續多年乏善可陳、對抗度逐年降低的窘況。東道主快船隊的球星萊昂納德（Kawhi Leonard）首輪爆發，獨得31分，逆轉由法國超級新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）帶領的世界隊，但在決賽輪卻輸給更加年輕的美國明星隊（USA Star）。24歲來自明尼蘇達灰狼隊的愛德華茲（Anthony Edwards）最終拿下全明星賽MVP獎杯。

美國前總統歐巴馬以及前第一夫人米歇爾歐巴馬，也在賽前抵達球場觀賽。（取自NBA官...
美國前總統歐巴馬以及前第一夫人米歇爾歐巴馬，也在賽前抵達球場觀賽。（取自NBA官媒）

耗資2億元，能容納超1.8萬人的Intuit Dome在周日人滿為患，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）以及前第一夫人米歇爾歐巴馬，也在賽前抵達球場觀賽。他在中場接受NBA名宿米勒（Reggie Miller）的採訪時說：「很多人對全明星賽感到擔憂，覺得球員沒有拿出應有的拚勁，但今天我們看到了（那樣的拚勁），只要是美國隊對上國際隊，他們就一定會全力以赴。」

如果說賽制是正向激勵球星的積極因素，那麼絕對認真比賽的溫班亞瑪，便是本土球星們不得不提起精神的現實因素。比賽開始，他就用積極地防守，和簡單高效的投籃證明自己。

「打出令人驚呼的精采動作、穩健地比賽、帶著活力分享球權，」溫班亞馬在賽前一天被問及如何帶動競爭氛圍時表示：「當你分享那股能量，別人就會覺得有責任回應你。」

溫班亞瑪在首場對陣美國明星隊的比賽中，繳出14分6籃板3蓋帽的數據，但遺憾以2分落敗。「我們今天選擇去競爭，最後我們贏了，」愛德華茲在贏下首場比賽後說道：「老實講，是溫班亞瑪定下了基調。他一開始就打得很拼，我們只能跟上。我們紅隊必須提升強度，而我們做到了。」

而在第三場面對美國星條隊的比賽中，溫班亞瑪再次打出19分的進攻表現，但卻被萊昂納德31分的爆發表現所掩蓋。溫班亞瑪在比賽最後10秒投出絕平三分，但籃球偏框而出，世界隊無緣決賽。

決賽前的中場表演來自NBA球迷們熟悉不過的Red Panda（本名牛蓉），這位來自中國太原、以高空獨輪車頂碗聞名的表演者，已經在NBA的舞台上活躍近30年，其最標誌性的動作就是將金屬碗從腳背精準拋接到頭頂，每次都在觀眾屏氣凝神後爆發熱烈掌聲。如果以時間推算，她在NBA舞台的資歷早早超越了任何一位球員，堪稱「中場表演傳奇」。

決賽成為美國隊的內鬥，年輕世代所代表的明星隊笑到最後，最終以47比21擊敗星條隊，奪下首屆國際全明星錦標賽冠軍。若要挑剔，唯一的瑕疵或許就是決賽的競爭性不足，星條隊在終點線前顯得步履蹣跚。但整體而言，這場全明星賽成功展示了聯盟新生代球星的風采，也可能為未來的名單建構提供方向，與其按年齡分隊，不如讓不同世代正面交鋒。

「打出令人驚呼的精采動作、穩健地比賽、帶著活力分享球權，」溫班亞馬在賽前一天被問...
「打出令人驚呼的精采動作、穩健地比賽、帶著活力分享球權，」溫班亞馬在賽前一天被問及如何帶動競爭氛圍時表示：「當你分享那股能量，別人就會覺得有責任回應你。」(記者王子涵╱攝影)

世報陪您半世紀

NBA 華茲 歐巴馬

上一則

AI取代不了 專案經理等工作年薪10萬元 無需大學學歷

下一則

美國關愛基金會 初一花園角派5元紅包 先到先得 派完即止

延伸閱讀

艾普斯坦賣弄與諾貝爾和平獎前主席關係 還提到中國

艾普斯坦賣弄與諾貝爾和平獎前主席關係 還提到中國
歐巴馬批ICE行為失當 但從公民反擊看到希望

歐巴馬批ICE行為失當 但從公民反擊看到希望
川普分享歧視影片 歐巴馬首度回應：羞恥與禮節不復存在

川普分享歧視影片 歐巴馬首度回應：羞恥與禮節不復存在
歐巴馬白宮法律顧問與艾普斯坦交情深厚 寫信署名xoxo

歐巴馬白宮法律顧問與艾普斯坦交情深厚 寫信署名xoxo
歐巴馬時代財政顧問：我從中國回來 美國貿戰「沒贏」

歐巴馬時代財政顧問：我從中國回來 美國貿戰「沒贏」

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
知情人士透露，矽谷億萬富翁之一、Meta集團創辦人暨執行長查克柏格計畫在邁阿密購買房產，加入眾多在南佛羅里達擴張版圖的矽谷超級富豪行列。（本報資料照片）

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

2026-02-11 16:18

超人氣

更多 >