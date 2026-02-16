NBA全明星賽 中國雜技亮相中場秀 歐巴馬夫婦現身觀賽

來自中國太原、以高空獨輪車頂碗聞名的表演者Red Panda，已經在NBA舞台活躍近30年。(記者王子涵╱攝影)

NBA 再次升級的全明星賽制在15日比賽日迎來檢驗，「世界隊vs.美國隊」的全新概念成功扭轉了連續多年乏善可陳、對抗度逐年降低的窘況。東道主快船隊的球星萊昂納德（Kawhi Leonard）首輪爆發，獨得31分，逆轉由法國超級新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）帶領的世界隊，但在決賽輪卻輸給更加年輕的美國明星隊（USA Star）。24歲來自明尼蘇達灰狼隊的愛德華茲 （Anthony Edwards）最終拿下全明星賽MVP獎杯。

美國前總統歐巴馬以及前第一夫人米歇爾歐巴馬，也在賽前抵達球場觀賽。（取自NBA官媒）

耗資2億元，能容納超1.8萬人的Intuit Dome在周日人滿為患，美國前總統歐巴馬 （Barack Obama）以及前第一夫人米歇爾歐巴馬，也在賽前抵達球場觀賽。他在中場接受NBA名宿米勒（Reggie Miller）的採訪時說：「很多人對全明星賽感到擔憂，覺得球員沒有拿出應有的拚勁，但今天我們看到了（那樣的拚勁），只要是美國隊對上國際隊，他們就一定會全力以赴。」

如果說賽制是正向激勵球星的積極因素，那麼絕對認真比賽的溫班亞瑪，便是本土球星們不得不提起精神的現實因素。比賽開始，他就用積極地防守，和簡單高效的投籃證明自己。

「打出令人驚呼的精采動作、穩健地比賽、帶著活力分享球權，」溫班亞馬在賽前一天被問及如何帶動競爭氛圍時表示：「當你分享那股能量，別人就會覺得有責任回應你。」

溫班亞瑪在首場對陣美國明星隊的比賽中，繳出14分6籃板3蓋帽的數據，但遺憾以2分落敗。「我們今天選擇去競爭，最後我們贏了，」愛德華茲在贏下首場比賽後說道：「老實講，是溫班亞瑪定下了基調。他一開始就打得很拼，我們只能跟上。我們紅隊必須提升強度，而我們做到了。」

而在第三場面對美國星條隊的比賽中，溫班亞瑪再次打出19分的進攻表現，但卻被萊昂納德31分的爆發表現所掩蓋。溫班亞瑪在比賽最後10秒投出絕平三分，但籃球偏框而出，世界隊無緣決賽。

決賽前的中場表演來自NBA球迷們熟悉不過的Red Panda（本名牛蓉），這位來自中國太原、以高空獨輪車頂碗聞名的表演者，已經在NBA的舞台上活躍近30年，其最標誌性的動作就是將金屬碗從腳背精準拋接到頭頂，每次都在觀眾屏氣凝神後爆發熱烈掌聲。如果以時間推算，她在NBA舞台的資歷早早超越了任何一位球員，堪稱「中場表演傳奇」。