利拉德傷停1年仍創造歷史 3分賽3冠王

記者王子涵／舊金山報導
利拉德也被認為是史上首位在賽季前半段未打任何一場正式比賽，卻奪得三分大賽冠軍的球員。(記者王子涵╱攝影)
NBA全明星周末的首輪賽事便上演歷史性突破，來自波特蘭開拓者隊的利拉德（Damian Lillard）在本季完全沒有出戰的情況下，第三次贏得三分大賽冠軍，創造歷史。

利拉德去年5月遭跟腱撕裂傷勢，宣布整季報銷。作為九屆全明星，利拉德在上周六洛杉磯Intuit Dome的三分球大賽決賽中，轟下29分，成為繼Larry Bird與Craig Hodges之後，史上第三位三度奪冠的球員。他的29分也追平三分大賽決賽的最高分紀錄，並以2分之差擊敗2018年冠軍布克（Devin Booker）。

八名球員中的前三名晉級決賽，布克首輪以出色的手感投進30分，成為得分最高的球員，利拉德和黃蜂隊的新秀克努佩爾(Kon Knueppel)並列拿到27分。決賽中，利拉德第二個出場頂住壓力，投中29分，布克手感也不錯，可惜在最後三個兩分彩球連續不中，失去將比分扳平的機會，以2分之差遺憾收場。

布克最後一個底角點連續失手時，坐在場邊的利拉德才真正鬆了一口氣：「最後我只能看他表現，幸好我拿下最終比賽。」賽後，布克在個人社交帳號發布：「我的心很痛」。

「我帶著自信和興奮的心情而來，」利拉德說，「這是我第六次參加三分大賽，對我來說就像一場比賽。」利拉德也被認為是史上首位在賽季前半段未打任何一場正式比賽，卻奪得三分大賽冠軍的球員。

洛杉磯

