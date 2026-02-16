我的頻道

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

風車灌籃收官 熱火強森勇奪NBA灌籃王

記者王子涵╱舊金山報導
強森在決賽以風車灌籃收官，動作乾淨利落，最終奪冠。(記者王子涵╱攝影)
洛杉磯Intuit Dome舉行的全明星灌籃大賽向來充滿未知，這項曾吸引聯盟頂尖球星參與的壓軸賽事，近十多年來聲勢起伏不定，既可能見證新星崛起，也可能淪為曇花一現的話題。

今年的焦點落在邁阿密熱火隊的前鋒強森（Keshad Johnson）身上。這名出生自灣區屋崙的的落選新秀，憑藉兩份雙向合約一路拚搏，最終轉為正式合約球員，在職業生涯僅累積約257分鐘出賽時間之際，卻站上全明星舞台摘下2026年灌籃王頭銜。

「這裡對我來說就像家，」強森賽後說：「這是西岸，我們有自己的swag、有自己的flavor。我看到球迷時感覺像夢一樣。一旦你在夢裡，你可以掌控它，做任何事。我感覺球迷都站在我這邊，我只是把自己最好的一面展現出來。」

強森在決賽以風車灌籃收官，動作乾淨利落，最終奪冠。來自馬刺隊的新秀Carter Bryant則在最後一輪陷入困境，儘管Bryant在第一扣驚艷全場，拿到50分滿分的成績，第二輪只需47.6分就能反超，但在90秒內Bryant多次嘗試胯下換手後自拋自扣失敗，甚至與轉播分析員、前灌籃王卡特（Vince Carter）短暫交談後仍未成功，最後倉促完成一記平淡的灌籃，避免空手而歸。

「那個動作是我這輩子做最多次的灌籃，從14歲就開始練，」Bryant說。「只是今晚幸運沒有站在我這邊，不過這就是人生的一部分。」最終他僅得43分，將冠軍拱手讓給強森。

強森的勝利不只是技術層面的勝出，更帶有濃厚的家鄉色彩。他邀請灣區饒舌傳奇E-40到場助陣，並在第一扣飛越對方，向家鄉致敬。「E-40本來就在計畫裡，」強森說：「他是灣區的先驅。這一晚我們不只代表灣區，也代表洛杉磯、代表整個西岸。」

強森2001年出生，目前效力於熱火。他出生於屋崙，曾就讀屋崙Envision Academy of Arts & Technology高中，高三前轉學至聖利安住高中（San Leandro High School），在最後一個高中賽季場均14.4分、8籃板、3助攻、2.3阻攻與1.9抄截，獲選西阿拉米達縣Foothill聯賽年度共同最有價值球員，大學時期先後代表聖地牙哥州立大學和亞利桑那大學出賽。

強森在決賽以風車灌籃收官，動作乾淨利落，最終奪冠。(記者王子涵╱攝影)
灣區 屋崙 洛杉磯

