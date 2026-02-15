等待換腎8年 女星胡惠玲每周準時透析「就像上班」

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯報導
前洛杉磯縣政委員安東諾維奇（左），每天都為妻子胡惠玲祈禱。（胡惠玲提供）
每周一、三、五清晨準時出門，前往醫院的透析中心，這樣的生活節奏，胡惠玲（Christine Antonovich）已堅持了八年半。這位曾活躍於中國、台灣影視圈的知名華裔演員，在等待腎臟移植的漫長歲月中，把腎臟透析當作一份不能缺席的「工作」，也把堅強與樂觀化為與疾病共處的力量。

胡惠玲出生於中國大連，後移民香港，她曾是長春電影製片廠演員，出演過「16號病房」、「黃山來的姑娘」、「小城故事」等多部影視作品，榮獲百花獎、金雞獎等獎項。後來胡惠玲經台灣娛樂圈經紀人葛福鴻引薦，進入台灣演藝圈，參與「包青天」、「花開花落」、「愛在他鄉」、「紅樓夢」等電視劇演出，並主持娛樂節目。胡惠玲赴美演出期間，與前洛杉磯縣政委員安東諾維奇（Michael Antonovich）相識，並結為夫妻，定居洛杉磯。多年來，她積極投身公益事務，為醫院與兒童基金會籌募善款，參與中美電影節事務等。

但八年前，病魔不幸降臨，胡惠玲回憶，病情最初並不明顯，只是發現雙腳浮腫、精神不濟，她當時誤以為社交事務頻繁，加上照顧家庭導致勞累過度，並未警覺身體已亮紅燈，因此沒有告訴家人。直到血液檢查結果出來，醫生明確告知腎功能嚴重受損，她才意識到情況危急；家人得知胡惠玲的病情後，更是震驚不已。

「腎衰竭的根本解決途徑就是腎臟移植，這是保命的唯一出路。在找到合適腎源之前，只能通過透析維持生命。 」疾病的突然打擊，讓胡惠玲陷入痛苦中，但在家人的關愛、朋友的支持鼓勵下，她逐漸獲得面對現實的正能量，也開始調整生活模式，積極應對病情。

「我知道自己必須走上這條路。腎臟與其他器官不同，無法再生，唯有移植才能延續生命。」此後，胡惠玲開始漫長煎熬的等待過程，尋找合適醫院和腎源。「每一天都在等待與盼望中度過，這些日子，真的很難用言語形容。」

加州腎源需求大，她每次去醫院的透析中心，都能看到大廳坐滿等待的患者。「這讓我更加清楚，必須勇敢面對現實，積極配合醫生。」每周一、三、五準時去透析中心，胡惠玲說自己就像上班一樣。 進入等待腎源名單後，患者需要反覆配合醫院進行各項檢查，包括抽血和全身器官的詳細評估。「匹配過程非常嚴謹，這八年半裡，我不斷在希望與等待中循環。我把這段經歷視為人生磨練，它讓我對生命有了更深的體會。 」

等待換腎的漫長歲月中，胡惠玲說，家人朋友的支持，是她最大的精神支柱。「尤其是我先生，他每天都為我祈禱。教會朋友也為我禱告，幾個朋友還想把腎捐給我，但身體原因未能實現。」她說，這些溫暖的記憶一輩子忘不了。

每周去透析的日子，病友之間的情誼，也成為支撐胡惠玲的重要力量。「大家見面時熱情打招呼，彼此鼓勵。一個微笑、一句問候，都讓人感到溫暖。我希望所有等待換腎的病友，都能早日找到匹配的腎源。」

今年的1月16日，對於胡惠玲來說，這是一生中最重要的時刻。清晨3時左右，她接到聖地牙哥Scripps醫院通知，告知腎臟配對成功。接到電話的那一刻，胡惠玲說自己心情非常複雜，「既有終於等到腎源的激動，又緊張的不知所措，家人陪我趕往醫院，一路上大家沉默而堅定。」

知名華裔演員胡惠玲等待八年換腎。（胡惠玲提供）
洛杉磯 加州 聖地牙哥

