胡惠玲腎臟移植後兩天下床走路 醫稱奇蹟

胡惠玲一家新年合影。（胡惠玲提供）

等待八年，知名華裔演員胡惠玲終於在1月16日接到醫院電話，通知當天進行換腎手術。第二天術後醒來，她眼淚奪眶而出，「第一個念頭就是，我要好好活下去。」

手術當天準備階段，醫護人員為胡惠玲做術前最後檢查，耐心解釋每步流程。進入手術室前，胡惠玲的丈夫緊緊握著她的手，「一切都會順利的，我們在外面等你」。那一刻，她感受到無比的力量。

整個手術過程在麻醉中度過，沒有知覺，醒來時，胡惠玲已躺在病床，身上連結著各種監測設備。雖然身體虛弱，但手術非常成功，「我已獲得重生的機會，我要好好活下去，為了所有愛我的人，也為了那位無私的捐贈者。」

胡惠玲表示，捐腎者匿名，她並不知道對方是誰，「但我知道，這個決定背後是巨大的勇氣和無私的愛，我永遠感激捐贈者和他的家人。」 這份珍貴禮物，讓胡惠玲的生命有了延續的機會，她說，自己會帶著這份恩情，努力健康生活，並盡心幫助他人，傳遞人間溫暖與希望。「我希望捐贈者的家人知道，他們所愛之人的生命，以另一種方式在延續。」

在多年治療過程中，胡惠玲了解到，腎臟移植是終末期腎病患者的重要治療方式，但並非任意兩人可配對移植。首先需要血型 相容，一般要求ABO血型相符，有時也可通過交叉配型確認安全性；其次是組織配型，即檢測人類白細胞抗原（HLA）的相似度，以減少排斥風險。此外，捐贈者必須身體健康，沒有嚴重感染、惡性腫瘤 或影響腎功能的疾病；受者也需具備手術耐受能力，心、肺、肝等功能基本正常。年齡方面，18至65歲的患者更適合移植，還需綜合評估全身狀況。

胡惠玲目前正處於恢復階段，身體逐步適應新的腎臟。雖然還要持續服藥和不間斷複查，但她每天都感覺比前一天更有力量，「手術兩天後，我就己下床走路，醫生說我恢復得很快，精神狀態也非常好，從我身上看到奇跡。」她希望接下來能慢慢恢復輕鬆工作，繼續參與公益事業，做更有意義的事，多陪家人，陪伴高壽的父母親。

對於仍在等待換腎的病友，胡惠玲寫下這段文字：請一定保持信心，積極配合治療，你不是一個人。家人、朋友、醫護人員，還有那些捐贈者，都在為你加油。每一次透析，每一次等待，都是向著新生邁出一步。珍惜自己，保持樂觀，總有一天，曙光會來臨。